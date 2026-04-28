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馬來西亞網路詐騙內容正以驚人速度擴散。通訊部副部長張念群指出，今年首季社群平台已依馬來西亞通訊及多媒體委員會要求，刪除4萬3618則詐騙相關內容，短短3個月就逼近去年全年近半數，反映詐騙集團持續把社群平台當成引流、冒名與投放假資訊的主要入口。張念群4月27日在吉隆坡出席東協記者聯盟第21屆大會後表示，平台業者是在通訊及多媒體委員會提出要求後，移除相關詐騙內容。她提到，近年詐騙內容下架量快速增加，2023年為6297則，2024年暴增至6萬3652則，2025年進一步攀升至9萬8503則，趨勢令人憂心。不過，當局提出下架要求後，平台並非每次都會配合。根據統計，自2023年至今，通訊及多媒體委員會共要求移除25萬5931則相關內容，實際下架21萬2070則，仍有部分內容未能即時處理，也凸顯跨平台監管與業者回應速度仍是打詐難題。馬來西亞近年持續強化網路內容治理，今年也要求大型社群平台申請營運執照，並把詐騙、網路賭博、網路霸凌、兒少有害內容與族群宗教王室敏感內容列為重點監管範圍。路透社此前報導，馬國曾對Telegram採取法律行動，指控平台未妥善處理有害內容通報，凸顯政府對平台責任的要求愈來愈高。張念群也提醒，詐騙、假新聞與深偽技術已不只是馬來西亞本地問題，而是跨國性的區域挑戰。她表示，政府將持續推動區域合作，並研擬更明確的媒體內容AI使用標準，避免AI生成影像、聲音與假訊息被用來包裝詐騙話術，進一步削弱民眾對新聞與公共資訊的信任。她強調，除了要求平台移除違規內容，提高民眾數位素養同樣關鍵。隨著詐騙手法從假投資、冒名帳號，延伸到深偽影片與AI仿聲，單靠事後下架難以完全阻止受害發生，媒體、平台與政府若無法同步提高警示速度，社群平台仍會是詐騙集團最容易滲透的流量戰場。馬來西亞詐騙貼文刪得愈多，也代表詐騙集團攻得愈兇。面對假投資、冒名帳號到AI深偽影片輪番出招，政府要求平台下架只能先把火壓住，真正要減少受害，還得看平台能不能更快處理通報，民眾也能不能在第一時間看出破綻。