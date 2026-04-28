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柬埔寨打擊跨國詐騙與洗錢的行動持續擴大，卻也讓部分一般商戶陷入資金被凍結的困境。首都金邊4月27日出現抗議人潮，數十名中國籍人士與柬埔寨當地商戶聚集在柬埔寨國家銀行外，要求當局讓他們取回存放在匯旺集團旗下支付平台H-Pay、原匯旺支付的款項。抗議者表示，相關帳戶自去年12月起被凍結，許多人至今無法提領資金。一名王姓中國籍建築公司老闆說，自己帳戶內約有5萬美元（約新台幣157.3萬元）遭鎖住，導致他已拖欠員工3個月薪水。他強調，自己支持政府打擊非法網路賭博與犯罪收益，但不應讓普通用戶承擔所有後果。受影響的不只中國商人。42歲柬埔寨食品攤販索佩說，過去許多中國顧客習慣使用匯旺支付，她因此在3年前開設帳戶，沒想到如今3萬6000美元（約新台幣113.2萬元）存款全數無法動用。她形容，那筆錢是自己多年辛苦累積的積蓄。美國財政部金融犯罪執法局曾指控，匯旺集團在2021年8月至2025年1月間，疑似協助清洗至少40億美元（約新台幣1258億元）非法資金，涉及網路詐騙、加密貨幣犯罪與北韓駭客相關資金流。匯旺支付也因此成為國際打詐與金融監管焦點。柬埔寨國家銀行已撤銷匯旺支付的商業執照，匯旺集團前董事長李雄也在4月1日遭柬埔寨遣送中國調查。中國與柬埔寨方面指稱，李雄涉及跨國網路賭博、詐欺與洗錢犯罪；外媒報導，匯旺也被中方形容與太子集團犯罪網絡有關。這場抗議凸顯柬埔寨清剿詐騙產業後的另一道難題，當局要切斷犯罪金流，也必須處理一般用戶被捲入平台崩塌後的求償問題。若帳戶審查與申訴機制遲遲無法釐清，打詐風暴恐怕還會繼續從詐騙園區，延燒到街邊商戶與小型企業。