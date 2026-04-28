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伊朗戰事推升國際油價，衝擊正一路燒進菲律賓漁村。仰賴柴油船出海的漁民被迫減少作業，漁獲下滑後，從捕撈、加工到市場販售的整條海產供應鏈都跟著承壓，超過200萬名靠海維生的漁民、加工者與商販，正面臨收入縮水與糧食供應風險升高的雙重壓力。在馬尼拉灣一帶，漁民羅梅爾原本靠採集貽貝維生，如今燃油價格上漲，讓他每趟出海成本大增。過去他每天至少可賺500披索（約新台幣259元），如今收入降到約300披索（約新台幣155元），有時甚至一整天沒有進帳。對許多小型漁民來說，柴油幾乎決定了能不能出海，也決定家裡當天有沒有收入。納沃塔斯是菲律賓重要漁業中心，當地漁民反映燃料成本平均已增加超過一倍。海產供應業者也受到波及，部分加工與販售業者為了壓低成本，只能改用柴火取代液化石油氣，試圖在魚價、燃料與民生開支夾擊下撐住生意。菲律賓漁業與水產資源局已持續推動燃料補助，部分小型漁民可獲得每人3000披索（約新台幣1553元）的燃油補貼，官方也同步提供漁船、引擎、漁具、漁網及養殖支援，希望減輕油價上漲對漁民生計的衝擊。但燃油並非唯一壓力。馬尼拉灣多年來的大規模填海工程，也讓沿岸漁民承受海域縮減、漁場改變與魚群遠離的衝擊。漁民若要維持漁獲，往往得把船開得更遠，燃油消耗也跟著增加，使油價危機變得更難承受。海洋保育團體警告，菲律賓小規模漁民長期處於政策邊緣，近10到20年來，每年流失約4500萬公斤潛在漁獲。若油價持續居高不下，加上填海、污染與漁場退化問題未解，菲律賓不只漁民收入會繼續下滑，海產供應與糧食安全也可能面臨更大壓力。