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馬來西亞巴生發生一起令人心痛的死亡車禍，一名60多歲男子駕駛Toyota Avanza行經班達馬蘭武吉柯拉勇路時，疑似失控撞上路旁住宅石牆後翻覆受困。現場民眾見狀急忙上前協助，試圖打破車窗並合力將車輛扶正，沒想到車後方緊鄰溝渠，車身被推正後突然往後滑落，連同車內司機一起墜入溝中，救援行動意外變成致命悲劇。這起事故發生在26日晚間約8時30分，地點位於雪蘭莪巴生班達馬蘭一帶。警方初步調查指出，死者為當地男子，當時從武吉柯拉勇路往萬津方向行駛，途中疑因失控撞向路邊住家附近石造結構，導致車輛翻覆並停在溝渠邊。事故發生後，附近民眾立即聚集救人。從流傳畫面可見，有人嘗試破窗救援，也有人合力移動車輛，希望讓受困司機脫困。不過，由於車輛位置緊貼溝邊，在移動過程中失去平衡，整輛車突然滑入溝渠，司機也隨車墜落。醫護人員趕抵後，確認男子已當場死亡。警方表示，目前已援引危險駕駛導致死亡相關條文展開調查，同時也將案件列為猝死案處理。當局接下來將透過驗屍釐清死者真正死因，包括他究竟是在撞擊翻覆時已受重傷，或是在車輛墜溝後溺斃。這起事故也提醒，車禍現場的第一時間救援雖然出於善意，但若車輛位在溝渠、斜坡或不穩定地形旁，貿然推動可能造成二次傷害。遇到類似情況，民眾應先確保現場安全、通報警方與救護單位，避免在不了解車體重心與周邊環境下移動車輛，讓救命的善意不再變成無法挽回的遺憾。