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虎斑貓堅持不吃飯、不喝水！飼主花1.4萬檢查卻沒事

▲女飼主家中養了一隻虎斑貓Toasty，但愛貓近期突然不吃飯也不喝水，還會躲藏起來。（圖／翻攝Reddit）

虎斑貓絕食「飼主1動作找到原因」！真相超荒謬：只是不爽而已

▲女飼主後來找出真相，原來愛貓只是不滿喝水的器具被更換，才會絕食進行抗議。（示意圖／取自pixabay）

貓咪也會絕食！近日國外有女飼主透露，自家虎斑貓Toasty某天突然堅持不吃飯、不喝水，還會躲起來不讓人找到，飼主砸了450美元（約新台幣14198元）帶貓給獸醫檢查也找不到問題。，讓她哭笑不得直喊「簡直太荒謬了」。近日有位女網友在國外論壇Reddit發文，表示自家養了一隻虎斑貓名叫Toasty，但從上上周起突然拒絕進食、喝水，甚至還會躲藏起來，且只肯舔一舔濕糧表面上的汁水，她擔憂是愛貓身體出了什麼毛病，花了450美元（約新台幣14198元）帶Toasty給獸醫檢查，但仍找不出病因，只有體重明顯下降趨勢。女飼主為了讓愛貓恢復過往精神，嘗試過換罐頭或把肉絲變成肉醬等，但Toasty依舊拒絕進食。直到近期她才突然想起，Toasty出現異狀前，曾在洗碗時把牠的喝水專用玻璃杯打破，後來換成白色陶瓷杯。女飼主抱著試試看的精神，將Toasty的水杯換回玻璃杯，沒想到Toasty立馬上前瘋狂喝水，一口氣花了長達5分鐘的時間喝水。女主人這時才知道，原來Toasty只是不滿杯子被換掉而絕食抗議，雖然理由十分離譜，但好在愛貓已經恢復正常，才讓她放下心中的大石頭。貼文曝光後，也引來眾多貓奴們有感而發，「牠現在肯定在納悶你為什麼花了這麼久才明白」、「對待貓咪就要像養小孩一樣，牠喜歡的東西最好都要買2份」、「我哥哥的狗把我家貓最喜歡的絨毛玩具弄壞，那玩具牠玩了好幾年，而且已經停產了，她全程把自己隔離在客廳的角落裡，背對著牆睡覺」，強調寵物們也有慣用物品，若怕類似情況再度發生，可以多買2至3個備用品。