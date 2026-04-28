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雲林縣長張麗善昨（27）日下午親自率交工局團隊、及立委張嘉郡的陪同下北上，出席交通部斗六鐵路立體化審查會議，力爭雲林縣民引頸期盼多年的「斗六市區鐵路立體化計畫」，會議歷經150分鐘的說明、詢答及討論後，終有重大進展，獲委員會決議以「修正後通過」斗六鐵路立體化可行性研究報告，後續修正後送鐵道局檢視無誤，即報請行政院核定，象徵本案邁入關鍵里程碑。縣長張麗善表示，斗六市區平交道長期存在交通衝突與安全風險，過去亦曾發生多起重大事故，推動鐵路立體化不僅是都市發展工程，更是守護縣民生命安全的重要基礎建設，斗六鐵路立體化不僅是雲林的重大政策，同時也是台灣均衡發展的一大步，尤其越是偏鄉、越是資源較欠缺的地區，更需要透過交通路網便捷的輔助，讓大家都能夠享有同樣的機會。張縣長說，感謝中央及張嘉郡立委等民代的支持，正視地方公共安全與都市發展需求，讓雲林重大交通建設得以持續推進，為地方發展開啟新的契機。縣府團隊長期以來對於本計畫積極推動，持續與相關單位及地方鄉親溝通協調，更感謝本縣議會對自籌款編列的大力支持。今日審查結果「修正後通過」，縣府將依委員意見修正，並依循進行規劃設計，甚至工程推進與監督。通過後尚需約2年綜合規劃及約9年施工期，她強調此案刻不容緩，盼中央儘速完備審查，推動後續作業，早日實現雲林縣民長久以來的期待。張縣長指出，本案斗六鐵路立體化採高架化設計，全長約6.5公里，未來完成後，將可消除市區 7 處平交道、2 處地下道及 3 處陸橋，全面改善交通瓶頸，並促進鐵路兩側土地整合與都市發展，逐步縫合城市空間，促進斗六整體轉型升級，也帶動鄰近鄉鎮的發展。交工局長汪令堯說明，「斗六市區鐵路立體化計畫」可行性評估案自 109 年進入中央審查程序以來，歷程曲折。期間因涉及臺鐵公司路線配置、車站北側曲線調整，以及施工期間臨時平交道設置等關鍵技術議題，需兼顧營運安全與工程可行性，縣府團隊與交通部、鐵道局及臺鐵公司進行多次密集協商與調整。其中，114 年 11 月 20 日召開之技術定調會議為本案重要轉折點。縣府在兼顧施工安全與財務可行性原則下，與中央及臺鐵公司達成共識，調整原先抬高線型方案，改採「拆除 3 座陸橋並設置 3 處臨時平交道」之施工配套措施，成功排除長期以來的核心技術爭議，促使計畫順利獲得審查委員支持。汪令堯指出，可行性評估案整體審查歷經鐵道局 4 次審查及交通部 3 次正式審查，審查過程嚴謹且繁複；今日是本案於交通部的第4次審查會，先前幾次審查會意見，我們已經修正完畢；今日會議中有關可行性報告書中的細節修正，如經濟效益評估部分要求更清楚分析(對區間車行駛的影響及配套)等，縣府將儘速修正後送鐵道局檢視無誤，即報請行政院核定，象徵本案邁入關鍵里程碑。縣府將持續密切追蹤行政院核定進度，並積極爭取鐵道局儘速啟動綜合規劃與環境影響評估作業，以加快建設落實。