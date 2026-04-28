由於今年春雨偏少，台灣水庫拉警報，水情能否舒緩，「梅雨季」將是一大重點，氣象專家賈新興說明，顯著的梅雨可能要等到6月初才會出現，5月中旬將迎來一波非常乾的時段，目前看來，各地水庫雖然都還能撐到6月，但若後續降雨不如預期，仍可能對用水帶來壓力，民眾不可掉以輕心。

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梅雨季遲到　5月台灣很乾

賈新興指出，每年梅雨季開始的時間，平均落在5月16日至5月20日，未來幾周雖然仍有鋒面，但移動速度都較快，甚至在5月10日至5月20日，台灣將進入一段明顯乾燥期，5月21日後，雖然會開始有明顯的「午後雷陣雨」，但對水情可能不會有顯著幫助。

▲5月10日至5月20日，台灣將進入一段明顯乾燥期。（圖／中央氣象署）
▲5月10日至5月20日，台灣將進入一段明顯乾燥期。（圖／中央氣象署）
西南季風較晚建立　危險水庫水一次看

賈新興提及，「滯留型梅雨」要發生，需要有「西南季風建立」的條件，但今年西南季風建立時間偏晚，可能要等到5月底至6月初才會明顯增強，屆時梅雨鋒面才有機會帶來較持續、顯著的降雨，預估影響時間在6月1日至6月中下旬。

針對水庫現況，賈新興分析，目前中部、竹苗地區受惠於春雨挹注，水庫蓄水已明顯回升，整體水情相對「安全」。但南部因水庫淤砂影響，加上降雨偏少，部分水庫蓄水率仍僅約2至3成，成為全台水情最吃緊區域，需持續觀察後續變化。

🟡五大水情吃緊水庫

1、曾文水庫：蓄水量15.5%
2、白河水庫：蓄水量17.4%
3、石岡壩水庫：蓄水量24.5%
4、仁義潭水庫：蓄水量25.2%
5、蘭潭水庫：蓄水量25.7%

▲以目前環境來看，台灣「梅雨指標」可能要在5月20日之後才會建立，並在5月下旬至6月上旬帶來顯著降雨。（圖／中央氣象署）
▲以目前環境來看，台灣「梅雨指標」可能要在5月20日之後才會建立，並在5月下旬至6月上旬帶來顯著降雨。（圖／中央氣象署）

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...