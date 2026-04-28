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梅雨季遲到 5月台灣很乾

▲5月10日至5月20日，台灣將進入一段明顯乾燥期。（圖／中央氣象署）

西南季風較晚建立 危險水庫水一次看

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五大水情吃緊水庫

▲以目前環境來看，台灣「梅雨指標」可能要在5月20日之後才會建立，並在5月下旬至6月上旬帶來顯著降雨。（圖／中央氣象署）

由於今年春雨偏少，台灣水庫拉警報，水情能否舒緩，「梅雨季」將是一大重點，氣象專家賈新興說明，顯著的梅雨可能要等到6月初才會出現，5月中旬將迎來一波非常乾的時段，目前看來，各地水庫雖然都還能撐到6月，但若後續降雨不如預期，仍可能對用水帶來壓力，民眾不可掉以輕心。賈新興指出，每年梅雨季開始的時間，平均落在5月16日至5月20日，未來幾周雖然仍有鋒面，但移動速度都較快，甚至在5月10日至5月20日，台灣將進入一段明顯乾燥期，5月21日後，雖然會開始有明顯的「午後雷陣雨」，但對水情可能不會有顯著幫助。賈新興提及，「滯留型梅雨」要發生，需要有「西南季風建立」的條件，但今年西南季風建立時間偏晚，可能要等到5月底至6月初才會明顯增強，屆時梅雨鋒面才有機會帶來較持續、顯著的降雨，預估影響時間在6月1日至6月中下旬。針對水庫現況，賈新興分析，目前中部、竹苗地區受惠於春雨挹注，水庫蓄水已明顯回升，整體水情相對「安全」。但南部因水庫淤砂影響，加上降雨偏少，部分水庫蓄水率仍僅約2至3成，成為全台水情最吃緊區域，需持續觀察後續變化。蓄水量15.5%蓄水量17.4%蓄水量24.5%蓄水量25.2%蓄水量25.7%