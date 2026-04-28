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▲阿Sa曾與鄭中基（左）隱婚4年，離婚後與陳偉霆（右）有過一段戀情。（圖／IG@tinyeyes39、IG@williamchanwaiting）

43歲香港女藝人阿Sa（蔡卓妍）日前出席活動時，才認愛小10歲的健身教練林俊賢（Elvis）。沒想到今（28）日就傳出好消息，阿Sa在社群上宣布二婚，貼文一出引來大批粉絲恭喜。而回顧阿Sa的情史，她曾與鄭中基隱婚4年，直到宣布辦離婚，外界才得知消息。除此之外，阿Sa也曾與陳偉霆、「百億麻將館太子爺」石恆聰有過戀情，還多次傳出論及婚嫁，但最終都以分手收場。阿Sa與第一任丈夫鄭中基於2004年拍攝電影《追擊八月十五》結緣，兩人當時就傳出緋聞，但都沒有認愛。而在兩年後，雙方於洛杉磯隱婚，期間也從來沒有公開過婚姻關係，直到2010年被媒體爆料後，共同開記者會宣布正在辦理離婚，才讓這段4年祕密婚姻浮上水面。而兩人直接跳過官宣戀愛、結婚，一公開就是要離婚的消息，也在當時轟動全網。兩人離婚的原因，也讓外界猜測不斷，有人說是因為鄭中基婚後依然和異性密會而導致，還有香港媒體指出其實是「比基尼」惹的禍。傳言鄭中基十分喜歡攝影，還會花錢請美女來拍攝性感照片，雖然對此阿Sa沒有多說什麼，但她卻在生日前夕，在鄭中基家裡發現一件穿過的比基尼，導致兩人爭吵，阿Sa難過地向好友哭訴，揚言再也不想再見到鄭中基，最後演變為離婚。但對於各種猜測，雙方都未曾證實，只說是性格不合及雙方工作忙碌導致感情隔閡。而在離婚不久後，阿Sa與小3歲陳偉霆相戀，兩人因在2009年合作《美麗密令》日久生情，並在隔年10月受訪時大方認愛，當時已秘戀約3個月。但不料這段戀情還是在5年後結束，陳偉霆還在微博發長文，透露儘管兩人相愛，但終究不夠堅強，最後選擇和平分手。據悉雙方分手主因，是陳偉霆逐漸將工作重心轉往中國發展，兩人聚少離多，最終因工作壓力及距離導致感情變淡。在分手陳偉霆2年後，阿Sa於2017年被拍到跟有「百億麻將館太子爺」之稱的「麻將館大王」石鑑輝後人石恆聰的甜蜜互動。據悉，兩人交往後已到同居階段，感情非常穩定，甚至有論及婚嫁的想法。然而，這段戀情也在6年後告終，於2023年正式分手。雖然分手後傳出是因石恆聰玩心重、與某圈內女性C小姐關係親密等謠言，但阿Sa在受訪時堅稱分手與第三者無關，是雙方「和平分開」，並否認所有謠言，表明雙方仍維持朋友關係。