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房市景氣不佳，高雄左營為何能逆勢成長64%？信義房屋觀察到兩現象：限貸令將單身赴任的科技人推向租屋市場，左營、楠梓租金因此走高；舉家南遷的科技家庭則直接進場，鎖定總價2000萬以上大坪數物件，高總價反比低總價好賣。信義房屋R15捷運店主任李思嫻指出，過去高雄以製造業、加工出口業為主，近年產業轉型，台積電等大廠及其上下游、協力廠商陸續進駐，清華大學、陽明交通大學等頂大學府也來此設立分校，直接帶旺北高雄房市；雖央行祭出限貸令，直接壓縮置產客群比例，但有工作需求者，仍存在購屋或租賃需求。李思嫻觀察，礙於限貸令，隻身來高雄上任的科技業從業員工多傾向先租屋，一來還不確定是否長期在高雄發展，二來可能在外縣市還有房貸，租屋較不受政策影響，這使得鄰近廠區的左營與楠梓區租屋需求攀升，因當地較少套房產品，主流為2~3房物件，若屋齡20~30年中古屋，平均月租金約落在1.5萬至2萬元間，若屋齡在15年以內，平均月租金約需2.5萬元，較過去明顯提高。但另一方面，李思嫻也觀察到另一部份科技業員工是全家「南漂」來高雄，這類型家庭就會傾向直接購屋，首選就是交通機能優越、有更多大型建設及百貨商圈機能的左營區，這類買方多直接鎖定3~4房帶平面車位物件，總價多在2000萬左右。值得一提的是，相較過去高雄都是以中低總價物件成交最快，現在小資買方受限貸令影響觀望心態濃、置產客縮手，而科技業又有全家居住剛需，反而使中高總價物件成交速度變快，1500萬以下物件停滯狀況較明顯。高雄市地政局統計也顯示，今年第一季全高雄買賣移轉棟數較去年同期略縮5%，其中不少行政區移轉量也明顯減少，不過，左營區逆勢成長6成，今年第一季移轉棟數950棟，較去年同期578棟成長64%，成長幅度僅次於小港區。