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總統賴清德今（28）日出席「國家海光獎頒獎典禮」致詞時表示，自己代表國家和全體國人恭喜大家獲得表揚，感謝所有堅守崗位的海巡同仁。並提到當多數人還在休息的時候，海巡在海上，當風浪最強的時候，海巡仍在現場。也正因為有這樣的堅持，國家才能穩定，人民也才能安心，更強調近年來中國的灰色地帶行動襲擾與日俱增，意圖營造破壞現狀的新常態，各種越界、騷擾、消耗，對第一線同仁來說，是每天都必須面對的壓力，國家海光獎的意義，就是讓這些守護被看見，也讓這份精神被傳承。賴清德致詞時表示，今年海委會海巡署首次舉辦「國家海光獎」頒獎典禮，首先要感謝海巡之友總會在去年成立這個獎項，不論是總會或各地分會都長期大力支持海巡，讓同仁們在執行任務時，都知道背後有人相挺、有社會力量一起同行。同時也感謝最高顧問葉國一及總會長胡惠森，多年來投入心力與資源，支持及關心海巡發展，令人欽佩。賴清德指出，本屆得獎同仁在國安、海域治安、犯罪偵防、災害救護以及海洋保育等各面向，都有卓越表現，要代表國家和全體國人恭喜大家獲得表揚，感謝所有堅守崗位的海巡同仁。並提到，當多數人還在休息的時候，海巡在海上；當風浪最強的時候，海巡仍在現場。也正因為有這樣的堅持，國家才能穩定，人民也才能安心。賴清德進一步提到，台灣是一個海洋國家，安全防線不只在陸地上，更延伸到海上。近年來中國的灰色地帶行動襲擾與日俱增，意圖營造破壞現狀的新常態，各種越界、騷擾、消耗，對第一線同仁來說，是每天都必須面對的壓力。無論是跨國毒品查緝、非法越界攔截、海上救援，或是各種突發狀況的應處，海巡同仁始終都站在最前線，沒有退讓。國家海光獎的意義，就是讓這些守護被看見，也讓這份精神被傳承。賴清德說，從得獎事蹟可以看到，海巡在灰色地帶壓力下，持續穩定應處海域狀況；在關鍵基礎設施上，結合跨部會能量，維護海底電纜的安全，確保國家運作不受影響。在面對中國海警船不斷襲擾，海巡派遣艦艇全程監偵應對，維護台澎金馬的海域以及船隻安全；另外，在救援任務上，海巡弟兄姊妹即使面對惡劣海象，仍然把民眾平安帶回岸上。還有更多同仁默默地在日常勤務中長期累積成果，讓犯罪沒有空間，這些工作關係到國安、治安，也關係到人民的平安。賴清德再次感謝海巡同仁的努力和付出，並表示未來面對新的挑戰，海巡的角色只會更加關鍵，政府正在推動海巡的全面轉型，建構海空整合監控能量，包括擴大建置無人機、次世代雷達系統、紅外線熱影像系統等重要高科技裝備，強化海巡能量；也會積極提高海巡同仁的各項加給，對全國各海巡單位的老舊眷舍進行翻修，給予海巡更大的支持。相信只要持續努力，讓專業與民間力量結合，就能讓台灣持續穩定前行，不僅守護國家安全，也維護區域和平穩定。