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▲台中市議員江肇國爆料，環保局內部疑要求外勤到街頭拍攝女性養眼照。（圖／翻攝台中市議會YT，2026.04.28）

▲台中市環保局稽查大隊內勤職員向外勤隊員要求「回報美女照」，外勤立即進行街拍。（圖／江肇國提供，2026.04.28）

▲外勤隊員在街頭狂拍走路中的清涼美女，內勤指示「立即前往攔查」。（圖／江肇國提供，2026.04.28）

台中市議員江肇國今爆料，環保局稽查大隊疑似要求外勤同仁上街頭拍攝女性養眼照，局內發生性騷擾等離譜違紀情事，局長吳盛忠竟毫不知情！稽查大隊長羅文龍表示，事件發生在3年前，內勤人員向外勤討要美女照，外勤真的就拍給他。經勞安調查，拍照事件初步排除涉及職場霸凌與性騷，除了提醒下屬勿輕浮嘴賤，也會進一步討論是否懲處。民進黨台中市議員江肇國今（28）日質詢時，針對環保局內部爆發職場霸凌與性騷擾疑雲，痛批環保局內部管理機制嚴重失控，該案早在8日提出申訴，稽查大隊內部疑似要求同仁拍攝女性養眼照，局長吳盛忠面對質詢時竟稱「完全不知情」，整個環保局指揮鏈徹底崩潰。這種管理上的黑洞，讓基層同仁肆無忌憚，更證明吳盛忠對內部管理的徹底失能。江肇國要求環保局必須建立透明即時的通報機制，不能讓局長成為最後一個知道的人。對於職場性騷擾與霸凌案，必須兩週內完成外部調查報告，若證實有主管包庇或隱匿未報，相關人員必須負起行政責任。副市長鄭照新表示，該案由大隊長全程掌握，且已發動調查，行政單位分層負責，調查到一定階段會向局長報告。稽查大隊長羅文龍表示，拍攝事件發生在3年前，兩位當事人都是男性員工，一是內勤職員、一是外勤稽查人員，內勤人員輕浮嘴賤，私訊向外勤要美女照，外勤也拍給他，但並沒有對話中所指，針對穿著清涼的女性進行攔查。羅文龍說，日前兩人發生職場衝突，內勤對外勤咆哮，外勤搜證後指控遭職場霸凌，並截圖3年前的輕佻對話，全案經勞安單位調查中。有關照片的部分，初步認定無涉職場霸凌與性騷，稽查大隊也會提醒下屬以此為誡，同事工作聯繫時切勿逾矩。