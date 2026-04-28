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中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇，遭楊姓女理專冒名吸金並損害名譽一案，台中地方法院近日作出民事判決，認定楊姓女子侵害姓名權與名譽權，判賠精神慰撫金新台幣50萬元。何昱奇表示，將把賠償金全數捐作公益，以實際行動回饋社會。判決書指出，被告楊女未經授權私自偽刻何昱奇印章並偽造簽名，製作虛假的運動彩券經銷商合股契約書，對外宣稱自己在運彩公會任職，與何昱奇熟識且共同經營彩券行，自111年5月至113年4月間，藉此招募資金高達4917萬元，並將所得用於地下博弈。案件因投資人無法取回資金，向何昱奇查證後曝光。何昱奇主張，楊女非法冒用其身分資訊，導致外界誤認其涉入非法吸金，對個人名譽及長期經營的產業形象造成重大損害。法官審理後認為，何昱奇為維護清白確有對外澄清事實之必要，並考量雙方身分與影響程度，判決楊女應賠償50萬元。另名受害人亦因誤信楊女謊言提告，並獲判賠120萬元。何昱奇理事長一向積極投入公益，他預告將於29日陪同立委廖偉翔，聯手捐贈1800顆高品質羽球給長安國小羽球隊。在此之前，他已多次配合立法院副院長江啟臣、立委羅廷瑋及廖偉翔，分別捐贈羽球給南屯國小、大鵬國小、萬和國中及南陽國小等，力挺基層運動發展。何昱奇強調，提起訴訟主要為維護名譽與釐清事實，並非為個人利益，後續將把賠償金投入公益。未來他將持續監督賠償金落實於公益，確保受損的名譽轉化為對基層體育的支持動能。