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▲阿Sa（右）今宣布與健身教練男友林俊賢（左）結婚。（圖／翻攝自林俊賢IG）

43歲香港女星阿Sa（蔡卓妍）今（28）日宣布與小10歲的健身教練林俊賢再婚，消息一出引來各界恭喜。她過去曾與歌手鄭中基秘婚，然而婚姻僅維持4年，網友也形容「結婚沒通知，離婚卻鬧得沸沸揚揚」，雙方互動一度成為焦點。阿Sa多年後在節目中透露婚姻內幕，表示自己真的愛過對方所以並不後悔，而她也吐露感情觀說：「一段感情需要兩人好好經營，婚後相處是很大的學問。」阿Sa過去與鄭中基合作電影《追擊8月15》時展開祕戀，並於2006年秘密結婚，消息直到2010年才曝光，不過兩人當時召開記者會坦承結婚事實，同時也宣布正在辦理離婚手續，消息震驚演藝圈，也引來不少網友吐槽「結婚沒通知，離婚卻鬧得沸沸揚揚。」阿Sa過去鮮少提及離婚原因，綜合媒體報導主因是「性格不合」及「聚少離多」，雙方因工作繁忙致感情產生隔閡，也有傳聞是因鄭中基婚後仍與其他女性密會，導致婚姻破裂。阿Sa多年後與隊友「阿嬌」登上節目時，被問到是否後悔進入婚姻生活？她坦然回答：「沒有，因為我真的愛。」至於未來會不會結婚？阿Sa則表示仍是未知。阿Sa當時解釋，不是說沒有找到愛的人，而是對結婚的看法不一樣了，「以前覺得兩個人相愛然後就結婚了，但沒想到結婚後相處是一個很大的學問。」讓一旁的阿嬌聽了十分認同。今阿Sa宣布再婚消息，對象是小10歲的健身教練林俊賢，她在社群上PO出婚紗照，寫道：「恭喜我嫁你，恭喜你娶我，以後請多多指教。」臉上充滿幸福。稍早，阿嬌則發文祝福閨密，感性表示：「今年是我們一起走過的第25年，一起經歷過人生最懵懂的階段，也一起見證了對方一步步變得更從容、更堅定，25年的時間早已讓我們成了彼此生命裡最依賴的人，是並肩前行的搭檔，也是密不可分的家人。」對於阿Sa重拾幸福感到無比開心，並希望她可以一直被偏愛、一直被用心呵護，永遠做個無憂無慮自在快樂的小女孩。