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▲蔡卓妍（阿Sa）與健身教練男友林俊賢（Elvis）官宣結婚。（圖／翻攝自林俊賢IG）

閨密阿嬌鍾欣桐感性祝福 25年情誼曝光

▲阿嬌透過微博恭喜25年閨密。（圖／翻攝自鍾欣桐微博）

過年見家長早埋伏筆 戀情穩定獲認可

43歲香港女星阿Sa（蔡卓妍）日前才大方承認與小10歲男友交往，未料短時間內再拋震撼彈，於社群平台宣布結婚喜訊。她曬出婚紗照甜蜜發文：「恭喜我嫁你，恭喜你娶我，以後請多多指教。」簡單卻充滿幸福感的文字，立刻吸引大量粉絲湧入留言祝福。對此，阿Sa好友、25年閨密兼女團Twins成員阿嬌（鍾欣桐）也透過微博發文，為好友獻上祝福。阿Sa今日無預警宣布二婚喜訊，與她情同姊妹的鍾欣桐（阿嬌）也在第一時間發文送上祝福，她回顧兩人25年來一路相伴的情誼，從青澀時期到各自成長蛻變，形容彼此早已成為生命中最重要的存在。阿嬌在文中感性表示，很開心看到好友找到真正珍惜她的人，並祝福她能一直被愛與呵護，字句真摯動人。回顧兩人戀情發展，阿Sa先前面對媒體詢問時，對於與男友林俊賢（Elvis）的關係毫不避諱，甚至直言「把緋聞兩個字拿掉」，等同正式認愛，也讓外界開始關注這段相差10歲的戀情，如今從認愛到結婚，進展迅速讓不少粉絲又驚又喜。其實在宣布婚訊前，阿Sa就曾分享與男友互見家長的過程。她透露，母親對另一半標準一向嚴格，但在見過男友後並未多作評論，間接顯示已獲家人認可，這段互動也讓不少人預測好事將近，如今婚訊曝光，正好印證先前的種種跡象。阿Sa的丈夫林俊賢目前經營高端健身房，並曾擔任藝人私人教練，收入表現不俗，儘管經濟條件優渥，但他平時生活相當低調，經常被目擊搭乘大眾運輸或出入平價餐廳，與一般印象中的富裕形象形成反差，如此的個性也被認為是吸引阿Sa的重要原因之一，讓2人婚姻更具有話題及討論度。