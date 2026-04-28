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▲阿嬌（右）與阿Sa（左）兩人除了一起組女子團體Twins之外，在遇到人生風波的時候，彼此都在對方身邊，不離不棄。（圖／翻攝阿嬌微博）

香港女子團體Twins成員阿Sa（蔡卓妍）今（28）日驚喜宣布與小10歲健身教練男友結婚，進入人生下一個階段，隨後另一名成員阿嬌也送上祝福。這件喜事不只是阿Sa個人的圓滿，更是Twins成軍26年來，兩人多次攜手跨越人生關卡的又一次柳暗花明，阿Sa陪伴阿嬌走過陳冠希的豔照門風波、阿嬌陪伴阿Sa和鄭中基第一段婚姻的隱婚風雨。兩人過去曾公開表示，彼此是不可取代的存在，當時阿Sa說：「有些事情發生之後，妳以為全世界都要放棄妳的時候，她還在妳旁邊，我覺得是最感動的。」26年前，開朗的阿Sa主動對內向的阿嬌說了一句妳好，就此將兩人的命運綁在一起。剛開始組團時，出身單親家庭、缺乏安全感的阿嬌，在阿Sa 3年的耐心陪伴下才慢慢打開心房。阿嬌表示：「我們堅決不吵架，因為吵了心裡會有刺。她主動、我慢熱，我們是互補的。」2008年陳冠希的「豔照門」事件，將阿嬌推向萬丈深淵，當時所有人勸阿Sa趁勢單飛，她卻選擇獨自扛下所有工作壓力，甚至代好友面對媒體最尖銳的提問。阿Sa過去表示：「為什麼大家覺得一個人好就不用兩人了？Twins 是我的成就，我不會放棄。」不離不棄的義氣，讓阿嬌記在心裡：「她在那段時間真的很辛苦，我很感謝她沒有放棄我。」同樣的，當阿Sa歷經與鄭中基的隱婚風波以及隨後的離婚低潮時，阿嬌也成了她最強大的後盾。阿Sa曾說：「有些事情發生之後，妳以為全世界都要放棄妳的時候，她還在妳旁邊，這最讓人感動。」現在阿Sa和小10歲教練男友結婚，阿嬌見證好友從少女時期的茫然，到歷經婚姻跌宕後的從容。Twins走過26年，不再是剛出道時的小女孩，而是經歷過生命滄桑後，依然能相擁大笑的女王。