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中華航空今（28）日宣布，再度攜手「甜點界的香奈兒」法朋烘焙甜點坊，推出多款招牌特色甜點及限定飲品，且5月起台灣出發全航線及部分返台航班都能吃到。法朋烘焙甜點坊擅長將在地元素結合優雅甜點，自2022年起就陸續為華航商務艙設計多款精緻甜品饗宴。華航表示，今年擴大合作，特別打造7款專屬風味的特色點心及飲品，全航線旅客都可以品嚐到。華航說明，豪華經濟艙是經典滋味化身的「老奶奶檸檬夾心餅乾」；越洋線經濟艙推出「烏龍茶一口蛋捲」；日本線經濟艙提供「烏魚子牛軋餅」，展現鹹香平衡。華航指出，延續品牌精神，法朋選用季節性在地農產品，減少運輸碳足跡，讓甜點兼具永續理念與細膩質感。而「老奶奶檸檬蛋糕冰淇淋」、「香蔥餅乾」及「鹽味帕瑪森起士酥餅」，分別於不同航程的區域線經濟艙提供。華航提到，經濟艙旅客搭乘飛時較短航線，除了聯名甜品，還可以享用「蜂蜜金桔檸檬鋁箔飲」。另外，法朋也為華航設計專屬甜點包裝，特別邀請台灣繪本作家陳又凌化為插畫元素；包裝材料則選用環境友善材質，兼顧美感與實用性。