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▲派翠克面對批評聲浪，親自發文回應。（圖／Threads@patrickliu0721）

小S回歸主持《小姐不熙娣》，昨（27）日在YouTube上架最新一集，並找來老搭檔蔡康永同框錄影，重現當年《康熙來了》的經典組合，播出後迅速吸引大量觀眾觀看，也勾起不少回憶。然而助理主持人派翠克卻被批評「沒梗」、「很無聊」，對此，派翠克本人在今日凌晨親自發文回應：「做我認為對的事」。節目播出後，觀眾除了對小S與蔡康永的互動給予好評，也有部分聲音將焦點放在助理主持派翠克身上。不少網友在留言區指出他「接不住梗」、「說話沒內容」、「沒有火花」，甚至認為反應節奏不夠自然，相關討論持續延燒。不過也有另一派觀眾替派翠克緩頰，認為他不需要刻意製造效果，穩定陪襯與貼心表現本身就是優點，與小S之間也逐漸培養出不同於過去的互動模式，未必需要與舊節目相比。面對外界各種評價，派翠克今日凌晨透過Threads發文回應，寫下：「在該做什麼反應的時間，做我認為對的事，不適合的時間真的不用硬要，不是不，是選擇，是能感同身受。」短短文字被視為對質疑聲浪的回應，也引發關注。