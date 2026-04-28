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2026大選將至，民進黨至今仍未拍板台北市長選將，外傳將由不分區立委沈伯洋出征，而其近來剪髮換造型引發熱議，沈伯洋今（28）日在媒體聯訪時，記者問及有網友稱像是木村拓哉等明星，他表示「那一定是還沒剪髮之前太醜了，才會有這麼大的討論」。對於剪髮換造型引發熱議，記者問及及有網友稱像是木村拓哉等明星，沈伯洋說，大家一直都覺得說剪完頭髮蠻清爽的，自己都覺得那一定是還沒剪頭髮之前太醜了，所以才會引發這麼大的討論，髮型除了稍微剪短外，最主要是把兩邊稍微剪掉。媒體追問是否競選團隊已成形，由吳思瑤擔任總幹事，吳沛憶、陳培瑜與范雲都有要職？沈伯洋說，這些立委大家都是好朋友，像吳思瑤與吳沛憶都是在地的委員，所以對台北治理與需改進之處非常熟悉，大家都是台北市民，都希望台北變得更好。沈伯洋說，無論接下來狀況如何，都是積極的在準備，讓大家知道民進黨對於台北市負責任的態度是什麼，提出的願景是什麼？希望的城市治理是什麼？