民眾本月對賴總統執政整體表現而言，有44.5%滿意，比上月增加0.7個百分點；另有47.5%不滿意，僅比上月微增0.1個百分點。

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雲嘉南等3縣市有超過半數民眾滿意賴總統執政，而台北市、中彰投、基宜花東離島則有超過半數民眾不滿意賴總統執政表現。

總統賴清德上任即將滿2年，施政表現備受外界高度關注，歷經去年七月份全台大罷免後，其民調表現一度雪崩，不過近期已逐步回升。根據《美麗島電子報》今（28）日公布最新國政民調，值得注意的是，《美麗島電子報》指出，民眾本月對賴總統執政表現正負評價已連續3個月評價明顯呈現分歧。《美麗島電子報》四月國政民調顯示，台灣民眾本月對賴總統執政整體表現而言，有44.5%滿意（其中15.9%很滿意、28.5%還算滿意），比上月增加0.7個百分點；47.5%不滿意（其中31.2%很不滿意、16.2%有點不滿意），比上月微增0.1個百分點；另外，未明確回答的有8.0%。若交叉分析來看，就民眾本月對賴總統而言，46.2%表示信任（其中有19.9%很信任、26.3%還算信任），比上月減少0.9個百分點；43.8%表示不信任（其中27.4%很不信任、16.4%有點不信任），比上月增加1.0個百分點；未明確回答的有10.1%。該結果顯示，民眾本月對賴總統信任度明顯可見更趨分歧。