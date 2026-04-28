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▲直腸外科醫師黃晟瑋表示，透過跨科整合與精準評估，為患者提供更多治療選擇，爭取重生契機。（圖／黃晟瑋提供）

▲黃晟瑋醫師說明，從核磁共振影像顯示，王男腫瘤大小。（圖／黃晟瑋提供）

晚期癌症患者是否仍有手術機會，醫界持續尋求突破。61歲王姓男子一年前被診斷為巨大局部晚期直腸癌，腫瘤已侵犯泌尿系統，並引發會陰部壞死性筋膜炎，經中國醫藥大學附設醫院多專科團隊建議，採「骨盆複雜腫瘤根除手術」，成功清除腫瘤，病理報告顯示，癌細胞已完全切除乾淨，目前持續門診追蹤，生活品質穩定。王男一年前確診時，經過感染控制及放射線、化學治療後，病情一度穩定，但後續因反覆感染及營養不良，生活品質明顯下降，遂轉至中國醫藥大學附設醫院直腸外科醫師黃晟瑋尋求進一步治療。收治醫師黃晟瑋指出，王男就診後，首先以抗生素治療、營養支持及整體狀況調整為優先，待患者體力恢復後，再進行影像評估，確認腫瘤未出現遠端轉移，具備手術條件。經多專科團隊會議評估，包括大腸直腸外科、泌尿科、整形外科及腫瘤內科等單位，最終決定進行骨盆腔腫瘤根除手術。手術內容涵蓋直腸、膀胱及部分受侵犯組織切除，並進行造口與重建手術，歷經長時間手術後順利完成。黃晟瑋說明，王男術後在完整照護下，學會照顧人工肛門與泌反造口，於出院前成功下床行走，生活可以自理。術後病理報告顯示，腫瘤切除邊緣乾淨（R0切除），代表腫瘤已完整移除，目前持續門診追蹤，生活品質穩定。醫師說明，當直腸癌或其他骨盆腫瘤侵犯多個器官時，需要更大範圍的手術，即為骨盆複雜腫瘤根除手術，雖屬高難度手術，但在完整團隊與資源支持下，仍有機會達到完全切除腫瘤，甚至長期存活。中國醫藥大學附設醫院強調，面對晚期癌症，治療不僅止於延長生命，亦需兼顧生活品質。透過跨科整合與精準評估，為患者提供更多治療選擇，爭取重生契機。