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摩斯漢堡去年首度營收虧損！前主管曝原因：負荷超載

▲摩斯前主管分析，外送與線上訂單集中，使「現點現做」流程難以負荷，降低出餐效率。（圖／記者蕭涵云攝）

摩斯漢堡4大缺點是致命傷！一票人嘆：漸漸不去了

▲面對外送與數位點餐興起，摩斯漢堡原本主打「現點現做」的優勢反而成為營運瓶頸。（圖／記者蕭涵云攝）

摩斯漢堡背後靠山是「它」！主打現點現做變劣勢

▲摩斯漢堡仍維持食材與衛生品質優勢，並依賴東元集團提供資源，並導入自助點餐與APP系統，試圖改善效率並調整營運模式。（圖／記者陳致宇攝）

摩斯漢堡近年在台灣出現營運壓力，去年首度出現本業虧損，引發外界關注。不少顧客普遍認為餐點價格高、等待時間長、份量縮水與環境品質下降，是影響消費意願主因，成為關鍵痛點。同時面對外送與數位點餐興起，原本主打「現點現做」的優勢反而成為營運瓶頸。近期不少民眾指出，摩斯漢堡營收傳出虧損的消息，同時也感覺餐點品質不如以往。攤開財報可見，台灣摩斯漢堡由母公司安心食品服務營運，去年營收雖突破60億元，但營業利益卻由盈轉虧，出現近1400萬元赤字，這也是公司上市櫃以來，首次出現年度本業虧損，顯示營運壓力浮現。有曾任摩斯的前主管分析，過去門市主要應付現場客流，但隨著外送平台與線上預訂普及，大量訂單集中於尖峰時段湧入，使廚房負荷大增，而「現點現做」流程來不及消化訂單，反而導致整體出餐效率下降。許多網友普遍點出摩斯漢堡4大問題，包括價格偏高、等候時間過長、內用環境品質下滑以及餐點份量變少。「摩斯真的不知道為什麼每次都要等超級久….就點個正常的個人套餐而已，而且真的超貴」、「又少又貴又慢，但有些餐點是真的好吃啦」、「‘出餐超慢，我麥當勞可能都吃完了」、「我是覺得近年變好髒」、「座位小、擠，夏天故意冷氣不開涼一點…慢慢就不去了」。也有人認為，「現點現做」原本是摩斯漢堡的品牌特色，如今在講求效率的現代消費習慣下，反而成為劣勢。「強調現點現做反正沒有調整製作SOP，速食應該要方便快速結果既不方便也不快速」、「現做要等20分鐘不符合外送時代」、「一直都不認為是速食店」、「每次都線上先點好，沒等過餐，偶爾吃還可以」、「感覺是硬體沒跟上，麥當勞也有很多年長員工，但出餐就很快」。事實上，摩斯漢堡雖是源自日本的品牌，但台灣市場由東元集團與日本摩斯食品服務合資成立的安心食品服務負責經營，自1990年成立以來已36年。摩斯漢堡長期主打「現點現做」的特色，與其他速食品牌主打快速出餐的策略不同，強調食材嚴選與餐後製作，並重視用餐環境與衛生，讓消費者在用餐時更安心。曾有網友分析摩斯漢堡的財務結構，表示摩斯漢堡本業獲利能力有限，面對電價與人力成本上升壓力持續增加，但背後仰賴母公司東元電機支撐，「摩斯持有大量東元的股票，每年會領到很多現金股利，所以是靠這些業外收入來支撐公司」，再加上近年導入自助點餐機、桌邊掃碼與APP點餐等數位服務試圖轉型，成為了品牌屹立不搖的鐵打靠山。