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▲李泳知演唱會福利一次看。（圖／Live Nation Taiwan 理想國﻿）

MZ世代指標巨星、被封為「南韓文化總統」的李泳知（LEE YOUNGJI），今（28）日宣布將帶著全新巡演《2026 LEE YOUNGJI WORLD TOUR <2.0>》9月19日重返台北流行音樂中心開唱，最低只要2880元就能入場，另外還有5680元VIP套票，其中包括專屬VIP吊繩、掛牌一組、演前soundcheck、15人一組團體合照、首批優先入場、周邊商品專屬通道，有興趣的粉絲千萬別錯過！李泳知本次演唱門票共分為4階段開賣，「5/4 11AM – 11:59PM，星展萬事達卡卡友預售」、「5/5 11AM – 11:59PM，Live Nation Presale 會員預售」、「5/6 11AM，拓元售票系統全面開賣」、「5/6 11AM - 2026/5/9 11AM，台灣大哥大、MyVideo會員獨享購票專區」，票價最低僅2880元就能入場，最貴票價為5680元VIP套票，其中包括專屬VIP吊繩、掛牌一組、演前soundcheck、15人一組團體合照、首批優先入場、周邊商品專屬通道，超豪華福利一次擁有。李泳知是寫下「史上最年輕」的《高等Rapper3 》優勝者，緊接著在《Show Me the Money 11》打破規則奪下「首位女冠軍」紀錄，迅速成為K-POP樂壇與娛樂圈備受矚目的話題藝人，持續推出令人印象深刻的作品，包括人氣歌曲〈Smoke〉、與BSS的合作曲〈Fighting〉，以及與D.O.合唱橫掃冠軍的〈Small girl〉等皆引發熱烈討論，近期推出的新歌〈ROBOT〉也再次展現她不受框架限制的創作風格。除了音樂領域外，李泳知在綜藝節目《Biong Biong 地球娛樂室》以自然率真的魅力圈粉無數，還有個人YouTube節目《雖然沒準備什麼菜》和大明星們像是BLACKPINK的Jisoo、BTS成員Jin、IVE安俞真、泫雅等敞開心房大聊心事，展現橫跨音樂與娛樂的全方位實力。繼2023、2024年連續於台北開唱並獲得熱烈好評後，睽違兩年全新巡演《2026 LEE YOUNGJI WORLD TOUR <2.0>》強勢回歸，本次以全面升級的「2.0」之姿巡迴全球，並將於9月19日（六）登上台北流行音樂中心開唱，演出中將接連帶來多首代表作品，與粉絲一同打造一場滿滿活力的2.0 LIVE演出！