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雲林縣的越南移工結夥持刀槍到台中市洗劫越南同鄉！兩名越南籍被告114 年與多名同夥持刀、持仿真槍闖入民宅行搶，洗劫7萬多元現金與手機後逃逸。隨即被台中市太平分局警方南下逮捕。法院審結，分別判處有期徒刑7年6月及7年2月，並於刑滿或赦免後驅逐出境。判決指出，主嫌之一僑姓男子與另一名同夥，夥同另外4人於民國114年3月22日凌晨，分乘兩輛自小客車前往台中太平區一處越南移工同鄉據點。趁屋內人員開門之際，多人持刀闖入，其中一人持外觀類似真槍之手槍威嚇控制被害人，其餘人則進入室內搜刮財物。過程中，歹徒以刀械敲擊物品製造聲響、持槍抵住被害人身體，迫使在場人士不敢反抗，隨後搶走現金共7萬元及2支手機。得手後一行人迅速撤離現場，返回雲林住處分贓，每人分得約1萬1,667元。被害人向台中市太平警分局報警後，警方循線追查，於同年4月初在雲林查獲部分贓物，並掌握犯案集團身分，將涉案人員移送法辦。法院審理認為，被告等人事前分工縝密，攜帶刀械及仿真槍械行搶，已足以壓制被害人反抗，構成「結夥三人以上攜帶兇器強盜罪」。雖被告辯稱受脅迫參與，但法官認定與事證不符，未予採信。法院指出，本案屬預謀性重大暴力犯罪，不僅侵害財產權，更嚴重危及人身安全與社會秩序，且犯後未與被害人和解或賠償，難認有可憫恕之處，因此未予減刑。另考量兩名被告均為非法滯留在台之外籍人士，犯罪情節重大，依刑法規定，宣告於刑期執行完畢或赦免後驅逐出境。