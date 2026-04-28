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▲《暗黑破壞神IV》第二部資料片《憎恨之王》今（28）日在全球推出。（圖／暴雪娛樂提供）

根據官方食譜書《Diablo: The Official Cookbook》 推限定套餐

▲六福萬怡的The Lounge大廳酒吧，也於活動期間推出「聖休亞瑞集結宴」。（圖／六福萬怡提供）

「聖休亞瑞集結宴」5/31前推出 菜色搶先看

▲「野蠻人炙烤肉串佐牛肉餃」以明火緩慢炙烤肉串，搭配手工牛肉餃。(圖／六福萬怡提供)

▲凡點購「聖休亞瑞集結宴」套餐，享有《暗黑破壞神》四款經典角色限定啤酒優惠加購價250元+10%（原價350元+10%）。（圖／六福萬怡提供）

《暗黑破壞神》主題一泊一食住房專案 含「聖休亞瑞集結宴」每房每晚9000元

晶華酒店攜手BMW總代理汎德 推主題住房

▲台北晶華酒店 BMW 主題房，即可獲贈BMW保溫水壺或品牌棒球帽一份。（圖／晶華酒店提供）

全球經典動作角色扮演遊戲《暗黑破壞神》全新資料片《暗黑破壞神IV：憎恨之王》於今（28）日上市，台北六福萬怡酒店攜手暴雪娛樂自今日起至9月30日推出《暗黑破壞神》主題聯名，飯店將以《暗黑破壞神》世界「聖休亞瑞」為舞台打造沉浸式體驗，主題住房專案雙人入住每晚7200元起，甚至還有限定套餐「聖休亞瑞集結宴」。台北晶華酒店與蘭城晶英酒店也攜手BMW總代理汎德，推出「晶采駕馭」主題房專案，兩天一夜價格9888元+15.5%起。台北六福萬怡酒店提到，9月30日前推出《暗黑破壞神》主題聯名，今日起開放預訂，於5月30日至9月30日開放入住，雙人入住每晚7200元起，入住即可獲得限定啤酒2瓶、主題冰壩杯、床尾巾、莉莉絲抱枕、隨機杯墊及遊戲虛寶。台北六福萬怡酒店補充說明，飯店將以《暗黑破壞神》世界「聖休亞瑞」為舞台，透過場域設計呈現「憎恨之力」逐步侵蝕的氛圍。客房空間以《暗黑破壞神》世界「聖休亞瑞」為設計核心，融合莉莉絲、墨菲斯托、伊納瑞斯等經典角色與職業場景元素，打造沉浸式住宿體驗。另房間更設置ASUS ROG 華碩電競高規格電腦設備，打造專屬於冒險者的戰鬥場域。主題樓層以憎恨之王墨菲斯托為視覺主軸，結合祭壇意象營造黑暗儀式氛圍。The Lounge大廳酒吧於活動期間化身暗黑風格場域-聖休亞瑞，玩家需向NPC(非玩家角色)說出暗黑密語，方可解鎖隱藏菜單「聖休亞瑞集結宴」，象徵踏入對抗憎恨之王的冒險序章。靈感來自暗黑破壞神官方食譜書《Diablo: The Official Cookbook》的暗黑破壞神主題餐「聖休亞瑞集結宴」每套售價1280元+10%。5月31日前都可吃到此限定菜單，包含源自於荒野部族的沙拉「侵蝕神殿章魚沙拉」，融合黑松露與奶油香氣，濃郁溫潤的湯品「邪教徒的魔菇盅」，象徵遊戲中生命力與魔力的「紅藍氣泡飲」紅石榴與藍柑橘氣泡交織，清爽順口，濃郁原始風味的 「野蠻人炙烤肉串佐牛肉餃」，煙燻與辛香交織的「烈焰地獄熔火烤雞燉飯」，以及甜點「憎恨之眼熔心烤餅」。活動同步推出《暗黑破壞神》四款經典角色限定啤酒，包含象徵惡魔之血色澤的紅艾爾啤酒「墨菲斯托Mephisto 憎恨之血」紅艾爾啤酒與「莉莉絲Lilith 聖母之血」紅艾爾啤酒，以及光明天使「伊納瑞斯Inarius天父之淚」酸艾爾啤酒、「泰瑞爾Tyrael正義之淚」酸艾爾啤酒，每瓶350元+10%，凡點購「聖休亞瑞集結宴」套餐，並享優惠加購價250元+10%，並可獲得「遊戲內虛擬物品」。此外，每週四、五晚間19:00–20:00將觸發「世界任務」，現場累計四人組隊點購四組套餐及四瓶主題啤酒，即可獲得限定限量XBOX Game Pass月卡體驗券乙張及餐飲滿1000元折抵200元折價券乙張。另同步推出《暗黑破壞神》主題一泊一食住房專案，含大廳酒吧「聖休亞瑞集結宴」雙人套餐兩客，平日雙人入住每房每晚9000元起。此外，凡入住暗黑破壞神主題住房專案或參與大廳酒吧「世界任務」，還有機會參加抽中暴雪台灣辦公室導覽。至於晶華酒店集團，則是再度攜手BMW總代理汎德，5月1日起於台北晶華酒店與蘭城晶英酒店推出為期半年的「晶采駕馭」主題房專案。台北晶華酒店特別將坐擁綠意公園景觀的高樓層大班豪華客房打造為BMW主題房，房內佈置有沙發抱枕、主題畫作、專屬歡迎信與房卡卡套，再搭配BMW模型車、品牌馬克杯等。房客可於住宿期間前往行政樓層大班廊享用精緻早餐、下午茶與晚間 Happy Hours，體驗全天候專屬禮遇，入住期間亦可選擇試駕BMW 5系列豪華房車或BMW iX豪華純電旗艦休旅，專案同時加贈BMW保溫水壺或品牌棒球帽乙份，完成試駕滿意度問卷者，更可獲贈價值新台幣3000元的沐蘭SPA芳香療癒禮盒。蘭城晶英酒店則延續館內深受家庭旅客喜愛的芬朵奇堡「開車」概念，凡入住主題房專案房型，即可免費駕乘BMW X3豪華運動休旅車探索宜蘭山海景致，小朋友也能於館內駕駛電動車盡情奔馳，並獲贈BMW小熊絨毛布偶或雄獅聯名兒童蠟筆組專屬迎賓好禮。