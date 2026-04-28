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▲范婉晴（如圖）於台中開設自媒體課程，單堂學費400元。（圖／翻攝自Threads＠lm_o5l3_ml）

YTR范婉晴開課人收400元！場面爆衝突

▲范婉晴（如圖）一舉一動遭外界放大檢視。（圖／翻攝自范婉晴IG＠xiao_xiao_54）

范婉晴是誰？20歲女大生自拍片 人設評價兩極

YouTuber「范婉晴」自稱網紅，2024年5月起於個人社群拍攝影片聲量暴漲，去年10月經歷喪母之痛，隨後傳出家暴父親傳言，爭議纏身至此，近日她於台中開設自媒體課程，單堂學費400元，估算一次有望進帳8000元，怎料過程中，范婉晴被cue唱歌、跳舞之外，又因教學內容空泛，聲音吵雜引發抨擊，教室內的學生更當場拋出尖銳提問，問她「是不是打爸爸」、「兔子為何四隻死兩隻」，使得范婉晴錯愕語塞，尷尬至極。范婉晴上週末在台中開設自媒體課程，主打親授個人品牌技巧，單堂學費400元，估算一次有望進帳8000元，怎料網上爆出其授課過程影片，她僅準備10分鐘的簡報，內容多為發布在社群的空泛動態，被形容毫無說服力，由於備課嚴重不足，台上經常陷入冷場，她多次提議合照也無人買單，場面尷尬。為了炒熱氣氛，范婉晴簃和台下學生要求，在教室大聲唱跳，結果音量過大反而引來隔壁敲門關切，此外，課程進行當中，學生也頻頻打斷並質問其私生活爭議，「有沒有害死媽媽」、「有沒有打爸爸」、「兔子為何四隻死兩隻」都被搬上檯面，面對接踵而來的質疑，范婉晴無所適從，一臉錯愕不說話。范婉晴過往言行充滿爭議，此時開課難免遭受外界放大檢視，不過社會大眾在關注之餘，也應保持理性客觀，部分網友中肯指出，無論講者本身有多少風波，若參與者以報名為名，實則行鬧場之實，甚至故意上霸王課不付費，做法同樣不妥，輿論監督應建立在合理範圍，而非演變成失去理智的公審霸凌。范婉晴現年20歲，是台中大里人，2024年5月開始於個人社群IG拍攝影片，大多風格以心靈雞湯、生活紀錄等為主，近半年影片觀看數突飛式暴增，起因爲其舉止愈趨爭議、思考邏輯跳耀、說話方式卡頓，引來不少爭議。范婉晴本人不畏網友酸言酸語，時常透過拍片、發文方式表態，認為做想做的事、無需理會他人眼光，還陸續拍攝熱舞、開箱業配、性感穿搭等影片，超級做自己，不過爭議頻頻傳出，如今開課又有兩極評價，相當慘烈。