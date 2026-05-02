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▲金高銀（如圖）以《妳和其餘的一切》再度入圍百想。（圖／金高銀IG@ggonekim）

▲朴智賢（如圖）以《妳和其餘的一切》首度入圍百想視后。（圖／金高銀IG@ggonekim）

▲朴寶英（如圖）擺脫甜美形象，在《未知的首爾》展現一人分飾4角的精湛演技。（圖／朴寶英IG@boyoung0212_official）

▲申惠善在《莎拉的真偽人生》中演出遊走在謊言邊緣的女子，精湛演技成本屆最大黑馬。（圖／IG@netflixkr）

▲潤娥在《暴君的主廚》展現可愛又靈動的喜劇魅力，成為本屆視后的強勁候選人。（圖／潤娥IG@limyoona__official）

韓國年度盛事《第62屆百想藝術大賞》將於5月8日盛大舉行，日前入圍名單已全部公開。其中電視部門的視后入圍人選更是競爭激烈，有金高銀、朴智賢、朴寶英、申惠善與林潤娥，被說是「死亡之組」。值得注意的是，金高銀與朴智賢都是以《妳和其餘的一切》入圍，直接上演網內互打。而以《莎拉的真偽人生》入圍的申惠善則呼聲最高，是本屆的強勁黑馬。《NOWNEWS今日新聞》也為各位讀者分析今年的百想視后入圍演員，一起來猜測最後獎落誰家。金高銀與朴智賢以《妳和其餘的一切》雙雙入圍視后，上演精采的網內互打，而兩人的演技也一直以來都備受好評。34歲金高銀2012年出道以來就以細膩、不著痕跡的「生活化演技」著稱，無論是清純少女還是陰鬱角色都能駕馭自如。她在2016年轉戰小螢幕同樣無往不利，憑《奶酪陷阱》奪得百想電視部門新人獎，隔年又以《孤單又燦爛的神－鬼怪》首度入圍百想視后、2024年憑藉《破墓》勇奪百想影后、2025年再憑電影《在熙的男，朋友》二度入圍百想影后，這次也是她連3年挺進百想入圍名單。金高銀這次在《妳和其餘的一切》飾演平凡編劇「柳誾重」，從大學生時期一路演到出社會，深厚的情感渲染力、細膩且具爆發力的表現，令外界都相當看好她能成功奪獎，可以順勢達成「百想影后、視后」雙料入袋的封神成績。31歲朴智賢2014年早期多以配角出鏡，但她憑藉出眾的氣質與紮實的演技，在韓劇《你喜歡布拉姆斯嗎》與《柔美的細胞小將》中累積了不少討論度。真正讓朴智賢迎來事業高峰的則是2022年的神劇《財閥家的小兒子》，她在劇中飾演宋仲基大嫂「牟賢珉」，以精緻高雅的長相與充滿野心的魅力圈粉無數，被封為「最美大嫂」。2024年，她首度擔綱主演《財閥X刑警》帥氣的女刑警，展現了俐落的動作戲。在《妳和其餘的一切》中，她挑戰了病重且性格複雜的「千商燕」，細膩呈現了角色對生命與友誼的執著，完美演出女性友誼中「希望妳好，但又不希望妳過得比我好」的微妙心理，就算面對實力派演員金高銀，也絲毫沒有被比下去，這也成為她入圍百想視后的關鍵。36歲朴寶英這次以《未知的首爾》入圍百想視后，她在2006年出道後，曾於2009年以電影《急速醜聞》奪下電影部門新人演技獎及人氣獎，之後也多次入圍人氣獎與視后，雖然未能獲獎，但已足夠證明外界對她演技的高度肯定。這次在劇中，朴寶英一改過往的甜美形象，挑戰一人分飾4角，精準詮釋了雙胞胎姊妹在互換身份後的複雜狀態，網友對此給予超高評價，直呼是她的演技巔峰。而朴寶英也恰到好處地處理了角色心境轉換與複雜的情感糾葛，被認為極具視后競爭力。36歲申惠善2012年出道以來幾乎都以小角色出鏡，之後才漸漸憑著精湛演技一步一步走向主角地位。她曾在2018年與2014年分別都以《我的黃金光輝人生》、《哲仁王后》獲得百想視后、人氣獎的提名，雖然未能獲獎，但演技實力已被眾人看到。而申惠善這次在《莎拉的真偽人生》中，演出遊走在謊言邊緣的女子，劇中她將極度壓抑、神經緊繃的感覺詮釋得恰到好處，冷熱交替的情緒、情感細膩的表現獲得高度評價，被韓媒盛讚擁有「名品演技」，在這次視后入圍名單中被視為強勁的實力派黑馬，獲獎呼聲非常高。36歲林潤娥是這次視后入圍名單中，唯一的偶像出身演員，2007年以少女時代門面擔當出道的她，這次憑藉《暴君的廚師》強勢入圍。雖然她早期常常會因演技不夠純熟而遭到批評，不過近年潤娥在電影《機密同盟》及熱門劇《黑話律師》中的表現，被粉絲大讚演技已脫胎換骨。除此之外，她還在2020年、2022年，分別以電影《奇蹟：給總統的一封信》、《極限逃生》入圍影后，逐漸稅變成頒獎典禮的常客。這次在《暴君的廚師》中，潤娥則展現了可愛又靈動的喜劇魅力，挑戰了米其林三星主廚的角色，為此還在開拍3個月前就開始上料理課，從基本的刀功練習到擺盤學問都下足苦功，精湛演技讓評審與觀眾刮目相看，是本屆視后的強勁候選人。