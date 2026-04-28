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藍白今（28）日召開記者會，宣布新北市長初選結果，結果顯示國民黨李四川順利出線，黃國昌確定出局，而有別於過去嘉義市初選此次揭露民調數字，黃國昌表示，今天沒辦法勝出全是自己努力不夠，跟其他因素無關，更強調通常是贏的一方要保護輸的一方所以不公布數據，但自己今天是主動跟李四川說要公布，覺得新北受全國注目，雙方都必須要讓支持者清楚知道整個競爭過程。黃國昌表示，這次民調的結果，對自己個人而言，能夠跟行政歷練這麼豐富的李四川同場競技，已經把它看成是非常光榮的事情。在這過程中，李四川所提出來的政見，在面對民進黨抹黑攻擊的時候，所展現出來的雍容大度，也是自己學習的對象。黃國昌說，對民眾黨而言，兩個政黨談好的事情，就按部就班依照公平的遊戲規則把它完成。那對於這樣的結果是欣然接受，在這公平的環境下，民調最後沒有辦法勝出，「全部都是我個人努力不夠，跟其他因素一點關係都沒有」。黃國昌表示，此外上次藍白面對嘉義協調作業的時候，其實雙方會談的都很融洽。所以基本上可以說是把嘉義的模式，直接變成新北，其他的內容通通都沒有變。而上次嘉義民調結果沒有公布，但這次卻公布民調，是因為自己主動提出，覺得新北受全國注目，雙方都必須要讓支持者清楚知道整個競爭過程。黃國昌也感謝兩家民調公司很辛苦，有做過民調的人就知道，如果做了1068份有效樣本，超過60歲以上的有效樣本一定是一半以上，其他年齡層的樣本數非常少，是透過加權的方式去做，但是這次在各個年齡層，都要通過顯著性的檢定，不可以光靠加權來滿足下面年齡層樣本數不足的問題。黃國昌表示，因為要做到足夠的樣本數，所以都沒有公佈民調的時間，不希望有任何外力的介入。從禮拜四開始到昨天晚上，才真正補足了所需樣本數，整整做了5天的時間。藍白在這一場合作當中，所展現出來的就是坦率的態度，以及真心誠意為了讓新北更好，攜手未來努力共同的承諾。