我是廣告 請繼續往下閱讀

迎戰2026地方大選，藍白協商小組今（28）日共同召開記者會，正式宣布整合結果，由國民黨參選人李四川協調民調勝過民眾黨主席黃國昌。針對初選落敗是否會接著挑戰參選彰化縣長？黃國昌僅簡單回應4個字，「空穴來風」。黃國昌在李四川民調勝出後致詞表示，他恭喜李四川勝出，也表示民眾黨包括他在內將全力輔選，並努力將6名民眾黨提名議員參選人送入議會。媒體提問初選落敗是否會接著挑戰參選彰化縣長？黃國昌說，「這我回答過就空穴來風」，老實講這種傳來傳去的問題很難回答，他只能簡短扼要回答4個字「空穴來風」。