迎戰2026地方大選，藍白協商小組今（28）日共同召開記者會，正式宣布整合結果，由國民黨參選人李四川協調民調勝過民眾黨主席黃國昌。針對初選落敗是否會接著挑戰參選彰化縣長？黃國昌僅簡單回應4個字，「空穴來風」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 黃國昌在李四川民調勝出後致詞表示，他恭喜李四川勝出，也表示民眾黨包括他在內將全力輔選，並努力將6名民眾黨提名議員參選人送入議會。媒體提問初選落敗是否會接著挑戰參選彰化縣長？黃國昌說，「這我回答過就空穴來風」，老實講這種傳來傳去的問題很難回答，他只能簡短扼要回答4個字「空穴來風」。 相關新聞 新北民調輸了！李四川勝出 黃國昌：民眾黨將全力輔選林靖冠爆民眾黨有「宮廷文化」 正妹發言人反嗆：是不是有陰陽眼「全是我努力不夠！」黃國昌稱主動要求秀民調：讓支持者知道過程「謝謝黃國昌大局為重」李四川贏了秒宣布：延攬民眾黨人才 呂炯昌編輯記者桃園市出生的6年級大叔，畢業於靜宜大學西班牙語文系、淡江大學國際事務暨戰略研究所，專長國際事務與軍事等領域。曾任玉山週報編輯與記者、國防部「青年日報」、《尖端科技》軍事雜誌專欄作家。政治立場：...作品集 國民黨李四川黃國昌彰化民眾黨