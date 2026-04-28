出國機票紛紛漲價，面對即將到來的暑假旅遊旺季，精打細算的旅客預算只能期望其他包含交通、住宿、景點樂園上更聰明規劃。Klook表示，即日起推出最新會員升級方案，凡升級為黃金或白金會員，最高可享5倍回饋，6月14日前再限時加碼價值約1000元的免費機場接送；同時於5月4日至5月6日推出「月月加碼狂歡日」，祭出海外樂園5折、eSIM 50元吃到飽等超殺活動。
Klook補充說明，會員包含領航員、黃金會員與白金會員三級制度，凡從領航員升級為黃金或白金會員，可享最高5倍Klook酷幣回饋，並於下次訂單直接折抵，享交通、飯店與景點門票等專屬折扣，最高節省達7500元，且為了讓旅客暑假出遊更方便划算，6月14日前成功升級為黃金或白金會員，即可獲得免費機場接送一趟（價值1000元）。
月月加碼狂歡日5/4開跑 環球影城、迪士尼樂園都5折
Klook更宣告，5月4日至5月6日推出「月月加碼狂歡日」，涵蓋多項海外熱門商品祭出限時優惠。活動期間，天天瘋搶海外樂園5折券，最高折抵2000元，並針對日韓泰港越等熱門目的地推出Klook eSIM三天不限流量吃到飽方案，輸入指定優惠碼最低50元起。此外，海外商品95折最高折555元，與海外飯店、租車與體驗行程5折等限量優惠也輪番上陣開搶。
KKday宣告與JR東日本（East Japan Railway Company）攜手深化合作
KKday今（28）日則是宣告與JR東日本（East Japan Railway Company）攜手深化合作，雙方將結合JR東日本廣泛的鐵道網絡與KKday的全球旅遊平台，推動東日本地區觀光發展，令人期待的地區包含青森、岩手、輕井澤、金澤、山形與福島等，旅客可以彈性預訂、靈活調整行程。
JR東日本為日本最大的鐵道公司之一，鐵道網絡涵蓋東京、東北與甲信越等地區，包括山手線與東北新幹線等重要路線，也是推動東日本地方觀光的重要交通系統。而JR東日本獨有的「GranClass超高檔車廂」，也是非常吸引想要去日本東北旅遊的旅客！人手一張的西瓜卡也是JR東開發及發行，還有更多JR東日本旗下車站商場、飯店等。
KKday提到，目前已提供多項JR東日本相關鐵道產品，包括「JR 東日本鐵路周遊券」與「JR東京廣域周遊券」等熱門交通票券，而過去台灣旅客搭乘JR鐵道，多半需於日本當地車站購票或自行規劃各段交通，如今透過KKday平台，旅客可在出發前線上購買指定車站、時間與單程車票等相關鐵道產品。
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Klook更宣告，5月4日至5月6日推出「月月加碼狂歡日」，涵蓋多項海外熱門商品祭出限時優惠。活動期間，天天瘋搶海外樂園5折券，最高折抵2000元，並針對日韓泰港越等熱門目的地推出Klook eSIM三天不限流量吃到飽方案，輸入指定優惠碼最低50元起。此外，海外商品95折最高折555元，與海外飯店、租車與體驗行程5折等限量優惠也輪番上陣開搶。
KKday宣告與JR東日本（East Japan Railway Company）攜手深化合作
KKday今（28）日則是宣告與JR東日本（East Japan Railway Company）攜手深化合作，雙方將結合JR東日本廣泛的鐵道網絡與KKday的全球旅遊平台，推動東日本地區觀光發展，令人期待的地區包含青森、岩手、輕井澤、金澤、山形與福島等，旅客可以彈性預訂、靈活調整行程。
JR東日本為日本最大的鐵道公司之一，鐵道網絡涵蓋東京、東北與甲信越等地區，包括山手線與東北新幹線等重要路線，也是推動東日本地方觀光的重要交通系統。而JR東日本獨有的「GranClass超高檔車廂」，也是非常吸引想要去日本東北旅遊的旅客！人手一張的西瓜卡也是JR東開發及發行，還有更多JR東日本旗下車站商場、飯店等。
KKday提到，目前已提供多項JR東日本相關鐵道產品，包括「JR 東日本鐵路周遊券」與「JR東京廣域周遊券」等熱門交通票券，而過去台灣旅客搭乘JR鐵道，多半需於日本當地車站購票或自行規劃各段交通，如今透過KKday平台，旅客可在出發前線上購買指定車站、時間與單程車票等相關鐵道產品。