高雄壽山動物園陪伴遊客多年的黑熊奶奶「瑪莉」離世，園方證實牠於27日上午安詳辭世，30年精彩生命圓滿謝幕，消息引發關注。今年園內已陸續送別非洲象「阿里」、白老虎「昭海」、非洲獅「二哥」，接連失去多隻高齡動物。園方回顧，瑪莉個性細膩，能辨識熟悉氣味與聲音，宛如長輩般溫和存在；園區亦特別打造專屬澡堂並調整環境設施，提升晚年生活品質。最終「瑪莉」在醫療照護下於睡夢中安然離開，也讓許多遊客留下溫柔回憶。
黑熊奶奶「瑪莉」30年熊生謝幕！優雅從容日常身影成絕響
壽山動物園今日中午在臉書粉悲痛宣布，園內陪伴多年的黑熊奶奶「瑪莉」已於4月27日上午在睡夢中辭世，走完約30年的生命歷程。園方提到，「瑪莉」自2020年被安置到園區後，日常生活節奏始終從容，無論是在落葉堆間緩緩移動，或是悠閒抬腿伸展，都展現出一種安靜平和的狀態，是遊客心中最療癒的風景之一。
而隨著瑪莉年齡增長，園方也針對牠的生活需求調整設施，特別將地面水池重新規劃為專用空間，讓牠能輕鬆進出、自在泡澡，減少行動負擔。此外，由於瑪莉步伐較慢，即使已到工作結束時間，保育員仍會留下來陪伴，耐心等牠慢慢回到內舍，日復一日的互動，也累積出深厚情感。
長期照顧瑪莉的保育員分享，牠的個性溫和細膩，對熟悉的聲音與氣味反應明顯，在團隊眼中早已不只是照養對象，更像一位安靜守候的長輩，默默存在於園區的每個日常之中。
壽山動物園今年送走4隻高齡動物！遊客悲痛：且看且珍惜
不少網友第一時間看到貼文紛紛湧入留言區道別，「壽山的動物爺爺奶奶們，且看且珍惜」、「瑪莉奶奶～一路好走」、「瑪麗奶奶永遠可愛，跟著菩薩去天堂過好日子」、「謝謝園方的照顧讓高齡的老孩子們都能好好善終」。
回顧今年壽山動物園辭世的高齡動物，包含2月14日凌晨過世的非洲象「阿里」（52歲）、2月22日離世的白老虎「昭海」（19歲），以及4月13日在醫療團隊陪伴下離世的非洲獅「二哥」（23歲），讓不少喜愛壽山動物園的民眾表示：「謝謝動物園的細心照料，讓爺爺奶奶們都能安享晚年、幸福的度過餘生！」
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壽山動物園今日中午在臉書粉悲痛宣布，園內陪伴多年的黑熊奶奶「瑪莉」已於4月27日上午在睡夢中辭世，走完約30年的生命歷程。園方提到，「瑪莉」自2020年被安置到園區後，日常生活節奏始終從容，無論是在落葉堆間緩緩移動，或是悠閒抬腿伸展，都展現出一種安靜平和的狀態，是遊客心中最療癒的風景之一。
長期照顧瑪莉的保育員分享，牠的個性溫和細膩，對熟悉的聲音與氣味反應明顯，在團隊眼中早已不只是照養對象，更像一位安靜守候的長輩，默默存在於園區的每個日常之中。
壽山動物園今年送走4隻高齡動物！遊客悲痛：且看且珍惜
不少網友第一時間看到貼文紛紛湧入留言區道別，「壽山的動物爺爺奶奶們，且看且珍惜」、「瑪莉奶奶～一路好走」、「瑪麗奶奶永遠可愛，跟著菩薩去天堂過好日子」、「謝謝園方的照顧讓高齡的老孩子們都能好好善終」。
回顧今年壽山動物園辭世的高齡動物，包含2月14日凌晨過世的非洲象「阿里」（52歲）、2月22日離世的白老虎「昭海」（19歲），以及4月13日在醫療團隊陪伴下離世的非洲獅「二哥」（23歲），讓不少喜愛壽山動物園的民眾表示：「謝謝動物園的細心照料，讓爺爺奶奶們都能安享晚年、幸福的度過餘生！」