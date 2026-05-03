韓國女神孫藝真出道超過25年，憑藉《愛的迫降》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》等代表作穩坐韓流一線女星地位，除了演藝事業收入驚人，她私下更是演藝圈知名的理財高手，近年她靠著精準房地產投資頻頻獲利，光是每個月收租就能夠賺超過4500萬韓元（約100萬台幣），不僅如此，她還曾花93.5億韓元（約台幣2.4億元）買下麻浦區商業大樓，轉手後更是淨賺約台幣1億元，吸金實力完全不輸戲劇成績。

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孫藝真當包租婆月入百萬！投資眼光超精準

孫藝真曾用93.5億韓元（約新台幣2.4億元）購入首爾麻浦區的大樓，持有約3年後出售，轉手就淨賺約新台幣1.1億元，投資眼光超精準。

不僅如此，孫藝真2020年又砸下160億韓元（約新台幣4億元），買下新沙洞一棟地上8層的大樓，因為地點在人潮密集的黃金商圈，大樓裡進駐許多品牌與整形診所，光是收租金每月就超過4500萬韓元（約台幣100萬），根據了解，她還可向承租店家收高達5億韓元（約新台幣1255萬元）的保證金，賺錢實力超驚人。

▲孫藝真縱橫演藝圈25年，不只演技非常過人，就連投資眼光也非常厲害。（圖／翻攝自孫藝真IG@yejinhand）
▲孫藝真縱橫演藝圈25年，不只演技非常過人，就連投資眼光也非常厲害。（圖／翻攝自孫藝真IG@yejinhand）
玄彬投資走保守路線！愛存錢還被頒儲蓄獎

而孫藝真的老公玄彬也是理財有方，過去就以節儉作風聞名，2013年他曾獲發「年度儲蓄獎」，甚至受到總統表彰，當時他透露自己存款有35億韓元（約台幣8000萬元），是靠每月定存600萬韓元，一點一滴累積而成，如今出道超過23年的他，身價早已突破百億韓元，夫妻倆也被視為韓國演藝圈最富有的明星夫妻之一。

值得一提的是，孫藝真與玄彬今年雙雙入圍「百想藝術大賞」，孫藝真靠電影《徵人啟弒》入圍百想影后，玄彬則靠《韓國製造》入圍百想視帝，消息曝光後讓粉絲又驚又喜，紛紛期待兩人是否能再度同框放閃，第62屆百想藝術大賞將在5月8日晚間，台灣時間6點50分於首爾COEX D HAL 盛大舉行。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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莊婷伃編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...