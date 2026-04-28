衛福部食藥署今（28）日公布，最新邊境查驗不合格名單，迴轉壽司「爭鮮股份有限公司」半年來首次違規，加拿大進口的「冷藏海膽卵」檢出重金屬超標，總計26.4公斤。爭鮮壽司向《NOWNEWS今日新聞》表示，「關於『現流海膽』相關情形，該批產品已由桃園市政府衛生局完成查封，爭鮮亦已依規定完成銷毀作業，並由衛生局全程監督。另針對目前使用之海膽原料，爭鮮也已主動進行自主送驗，檢驗結果均符合相關規範。」
爭鮮「進口海膽卵」重金屬含量超標26.4公斤！食藥署：半年來首次違規
衛福部食藥署今公布最新邊境查驗不合格名單，檢出中國進口「辣椒乾」檢出蘇丹色素3號，日本進口「哈密瓜」、中國進口「桂花」農藥殘留含量不符規定，還有西班牙出口「橄欖油」、中國大陸出口「碳酸氫鈉」檢出其他衛生項目不符規定等。
其中，迴轉壽司「爭鮮股份有限公司」自加拿大進口的「冷藏海膽卵」，遭食藥署檢出重金屬鎘超標每公斤0.5毫克（標準為每公斤0.3毫克），總計26.4公斤須退運或銷毀，為半年來首次違規。
食藥署北區管理中心主任劉芳銘進一步說明，爭鮮為半年來首次違規，業者在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%；國別部分則維持一般抽批。
爭鮮官方回應！已依規定完成銷毀作業 檢驗結果均符合相關規範
爭鮮壽司官方回應，向《NOWNEWS今日新聞》表示，「關於「現流海膽」相關情形，該批產品已由桃園市政府衛生局完成查封，爭鮮亦已依規定完成銷毀作業，並由衛生局全程監督。另針對目前使用之海膽原料，爭鮮也已主動進行自主送驗，檢驗結果均符合相關規範。
爭鮮一向重視產品品質與食品安全，所有商品均依規定執行品質管理與檢驗，並配合主管機關查核，後續會持續加強原料把關與品質管理機制，以確保消費者食用安全。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
衛福部食藥署今公布最新邊境查驗不合格名單，檢出中國進口「辣椒乾」檢出蘇丹色素3號，日本進口「哈密瓜」、中國進口「桂花」農藥殘留含量不符規定，還有西班牙出口「橄欖油」、中國大陸出口「碳酸氫鈉」檢出其他衛生項目不符規定等。
其中，迴轉壽司「爭鮮股份有限公司」自加拿大進口的「冷藏海膽卵」，遭食藥署檢出重金屬鎘超標每公斤0.5毫克（標準為每公斤0.3毫克），總計26.4公斤須退運或銷毀，為半年來首次違規。
食藥署北區管理中心主任劉芳銘進一步說明，爭鮮為半年來首次違規，業者在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%；國別部分則維持一般抽批。
爭鮮官方回應！已依規定完成銷毀作業 檢驗結果均符合相關規範
爭鮮壽司官方回應，向《NOWNEWS今日新聞》表示，「關於「現流海膽」相關情形，該批產品已由桃園市政府衛生局完成查封，爭鮮亦已依規定完成銷毀作業，並由衛生局全程監督。另針對目前使用之海膽原料，爭鮮也已主動進行自主送驗，檢驗結果均符合相關規範。
爭鮮一向重視產品品質與食品安全，所有商品均依規定執行品質管理與檢驗，並配合主管機關查核，後續會持續加強原料把關與品質管理機制，以確保消費者食用安全。」