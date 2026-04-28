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國民黨主席鄭麗文今（28）日接受專訪時，針對鄭習會後傳出黨內形成「鄭麗文路線」，鄭麗文說，她要證明給全世界看，兩岸和平這條路是走得通的，也是中共高度期待的，鄭麗文路線就是要告訴大家，台灣有主動權也有話語權，台灣可以成為扭轉兩岸局勢的關鍵力量，並且取得國際社會、包括美國的信任，讓大家共同的為這個區域和平作出貢獻；對於有美國學者說她應該得諾貝爾和平獎，她也說要給這位教授高度肯定。鄭麗文今接受匯流新聞網「中午來開匯」節目專訪，資深媒體人黃光芹指出，美國學者稱許鄭麗文「該得諾貝爾和平獎」，鄭麗文表示，這是一位重量級學者站在美國國家利益的看法。美國是多元社會，對中國的態度不只一種聲音，「至少我的論述，還有成功的鄭習會引起他們非常高度的關注。」很多人認為這樣的發展才真正合乎美國國家利益，所以這位教授給予高度的肯定。對於鄭習會後民調顯示，6成6的臺灣人盼兩岸重啟協商，多數民眾認為鄭習會有助兩岸和平發展。鄭麗文表示，整體而言大家對鄭習會的評價很高，更重要的是，有高達7成左右的民眾，幾乎一面倒的支持兩岸應該要對談、要交流，因為沒有人想要打仗，沒人想成為第二個烏克蘭，沒人希望臺灣海峽變成第二個荷姆茲海峽，顯示這是臺灣人民的底線，就是不能有戰爭。對於何謂鄭麗文路線？鄭麗文表示，她要證明給全世界看，兩岸和平這條路是走得通的，也是中共高度期待的，不只希望兩岸能和解，也希望美中可以和解，美中互相合作交流，全世界都安心。臺灣也不是像過去一樣，只能淪為兩大強權博弈間的籌碼，大家都很擔心川習會是否會把台灣交易掉了，鄭麗文路線就是要告訴大家，台灣有主動權也有話語權，台灣可以成為扭轉兩岸局勢的關鍵力量，並且取得國際社會、包括美國的信任，讓大家共同的為這個區域和平作出貢獻。鄭麗文指出，她已經取得了來自北京的善意，也希望美國可以嚴肅認真的去思考真正合乎美國利益、不一樣的可能性，大家都不希望打仗，台海若有事端將導致全世界動盪不安，「所以這就是我的路線，就是和平」，兩岸和平才能保台，馬上可以讓大家感受到和平的紅利，也不會損害美國的利益，反而有助於美國的與全世界的利益。至於這條路線會不會是以後國民黨總統候選人的路線，鄭麗文表示目前還言之過早。她強調，重點是如果鄭麗文路線得到黨內壓倒性的支持，以及社會多數人的支持，相信不管誰選，應該都不會偏離這樣的大方向。