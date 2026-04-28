日本女星三上悠亞去年底加入台灣職籃P. LEAGUE+球隊福爾摩沙夢想家的啦啦隊，讓台灣粉絲有了更多與女神見面的機會。而近日，她於社群PO出在台灣的日常，竟毫無遮掩地大方造訪了美食名店度小月及大稻埕，讓許多粉絲驚喜喊：「是台灣」，直呼要去朝聖。而照片中她身穿粉色系洋裝，上半身的貼身設計，完美呈現她的好身材，其中肩帶滑落的設計，更是辣翻全網，狂吸3.6萬人按讚。

我是廣告 請繼續往下閱讀
三上悠亞近日在IG上傳多張於台灣拍攝的日常，只見她臉上毫無遮掩、穿著粉色系長洋裝，上半身的緊身設計，完美呈現她的豐滿胸型與纖細腰線，肩帶滑落的設計，更是讓大家注意到她的肩頸線條，就算沒有刻意露出任何地方，也瞬間辣翻全網。而三上悠亞所在的地點，正是知名美食店度小月。除此之外，三上悠亞也逛了大稻埕碼頭，這些地點預計也將成為粉絲們的打卡景點。

▲三上悠亞分享在台灣吃度小月、逛大稻埕的日常模樣。（圖／三上悠亞IG@yua_mikami）
▲三上悠亞分享在台灣吃度小月、逛大稻埕的日常模樣。（圖／三上悠亞IG@yua_mikami）
三上悠亞日常3.6萬人搶看　狂喊：我要去朝聖

三上悠亞還在文中大讚餐廳，表示：「我在台灣吃的擔仔麵非常好吃，工作人員也很親切。」三上悠亞的台灣日常，也讓粉絲都超驚喜，「台灣愛妳」、「是在大稻埕嗎？我也要去朝聖了」、「幸福的台灣。」狂吸3.6萬人按讚。

三上悠亞偶像出身　來台加入啦啦隊引話題

三上悠亞2009年3月加入SKE48（AKB48名古屋姐妹團），以「鬼頭桃菜」的藝名正式出道。她在以女團偶像活動期間人氣非常高，不過2013年被爆料和前傑尼斯偶像手越祐也熱吻，並於隔年退團，偶像生涯只維持5年。隨後她決定進軍AV界，並將藝名改成三上悠亞，直到2023年8月16日才宣布退出成人產業。然而，不放棄偶像夢的三上悠亞，還在2018年自費組團Honey Popcorn到韓國發展，在當時也引發高度討論。除此之外，她也陸續進攻美妝、區塊鏈等，涉獵非常廣。

而在去年底，三上悠亞宣布來台加入職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy，搶食台灣啦啦隊女神的市場大餅，她選擇「25」為自己的專屬背號，三上悠亞說，會選25的原因，為希望以其日文諧音「開心的笑」帶給大家開心的笑容。

資料來源：三上悠亞IG


相關新聞

三上悠亞進軍日劇！客串《九條的大罪》當女優　閃現20秒被認出

直擊／夢想家創9連勝！三上悠亞最終場嗨翻迷你蛋　球迷等到深夜

三上悠亞合體「台灣第一美胸」互尬美貌！揭台、日啦啦隊文化差異

三上悠亞曬愛馬仕被酸「靠身體賺錢」！她不爽回嗆：我靠自己努力

王心鈿編輯記者

畢業於澳洲Griffith University，主修Public Relations and Communications（公共關係與傳播），副修Screen Studies（電影研究），現為《今日新聞》NOWNEWS新聞處編輯，從事新聞工作近3年。長期關注娛樂、時事等相關...