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▲三上悠亞分享在台灣吃度小月、逛大稻埕的日常模樣。（圖／三上悠亞IG@yua_mikami）

日本女星三上悠亞去年底加入台灣職籃P. LEAGUE+球隊福爾摩沙夢想家的啦啦隊，讓台灣粉絲有了更多與女神見面的機會。而近日，她於社群PO出在台灣的日常，竟毫無遮掩地大方造訪了美食名店度小月及大稻埕，讓許多粉絲驚喜喊：「是台灣」，直呼要去朝聖。而照片中她身穿粉色系洋裝，上半身的貼身設計，完美呈現她的好身材，其中肩帶滑落的設計，更是辣翻全網，狂吸3.6萬人按讚。三上悠亞近日在IG上傳多張於台灣拍攝的日常，只見她臉上毫無遮掩、穿著粉色系長洋裝，上半身的緊身設計，完美呈現她的豐滿胸型與纖細腰線，肩帶滑落的設計，更是讓大家注意到她的肩頸線條，就算沒有刻意露出任何地方，也瞬間辣翻全網。而三上悠亞所在的地點，正是知名美食店度小月。除此之外，三上悠亞也逛了大稻埕碼頭，這些地點預計也將成為粉絲們的打卡景點。三上悠亞還在文中大讚餐廳，表示：「我在台灣吃的擔仔麵非常好吃，工作人員也很親切。」三上悠亞的台灣日常，也讓粉絲都超驚喜，「台灣愛妳」、「是在大稻埕嗎？我也要去朝聖了」、「幸福的台灣。」狂吸3.6萬人按讚。三上悠亞2009年3月加入SKE48（AKB48名古屋姐妹團），以「鬼頭桃菜」的藝名正式出道。她在以女團偶像活動期間人氣非常高，不過2013年被爆料和前傑尼斯偶像手越祐也熱吻，並於隔年退團，偶像生涯只維持5年。隨後她決定進軍AV界，並將藝名改成三上悠亞，直到2023年8月16日才宣布退出成人產業。然而，不放棄偶像夢的三上悠亞，還在2018年自費組團Honey Popcorn到韓國發展，在當時也引發高度討論。除此之外，她也陸續進攻美妝、區塊鏈等，涉獵非常廣。而在去年底，三上悠亞宣布來台加入職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy，搶食台灣啦啦隊女神的市場大餅，她選擇「25」為自己的專屬背號，三上悠亞說，會選25的原因，為希望以其日文諧音「開心的笑」帶給大家開心的笑容。