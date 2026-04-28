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▲黃姵嘉（如圖）出席《啊喔！最Kiang駐村小隊》記者會，活力狀態滿點。（圖／記者黃聖凱攝影）

▲邱昊奇（右）與黃姵嘉（左）分手後仍維持好友關係。（圖／翻攝自黃姵嘉臉書）

邱昊奇閃兵自首！藝人邱昊奇本月14日遭新北地檢署依妨害兵役治罪條例、刑法偽造文書罪起訴，演藝事業停擺中，目前正積極處理後續程序，引發社會譁然，而今（28）日其前女友黃姵嘉出席客家電視台實境節目《啊喔！最Kiang駐村小隊》宣傳記者會，被問及此事面露尷尬，吐露「沒有聯繫、沒有聯繫」8字，恰逢訪問時間尾聲，便起身速速離場，明顯不願模糊節目焦點。新北地檢署本月14日依妨害兵役治罪條例、刑法偽造文書罪起訴15人，包括主嫌陳志明，以及前往地檢署及警局自首的邱昊奇（本名邱孝尊）、前Circus成員廖人帥、Energy成員唐振剛等9藝人及5名素人男子。今稍早黃姵嘉出席《啊喔！最Kiang駐村小隊》記者會，被問及有無關心邱昊奇？她聽聞問題面露尷尬，直呼：「沒有聯繫、沒有聯繫」，接著便起身速速離場，明顯不願模糊節目焦點，也不為邱昊奇發聲或緩頰。回到節目話題，黃姵嘉首次接下外境實境，對身心及體力都是一大考驗，「錄影時間很長，每天早出晚歸，早上5、6點起床，8、9點才回去，體力沒辦法之餘，導致脾氣差，主要是求好心切啦，有時候會生自己的氣！」一旁的洪都拉斯補充說，在節目中眾人要維持大量社交，又要保持微笑，實在很難做人，黃姵嘉也表示，錄製完畢回到房間都累到不想講話，壓力真的不小，「不過雖然過程真的辛苦，但一切辛苦都值得！」真誠推薦節目。