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日本旅遊建議等級提升為第一級 麻疹個案分布東京都、神奈川縣等

▲日本麻疹病例快速增加，疾管署提升日本旅遊疫情建議至一級注意。（圖／疾管署提供）

疾管署今（28）日公布國內新增1例境外移入麻疹個案，為一名中部30多歲男性。今年4月上旬曾至日本旅遊，返國後確診。疾管署提到，個案為7年來首例自日本移入個案，且今年疫情高於往年，疾管署將日本麻疹旅遊疫情建議等級第一級注意。疾管署公布國內新增1例自日本入境的境外移入麻疹個案。疾管署長羅一鈞表示，這是今年首例來自日本麻疹境外移入，也是時隔7年的首例。他說明，2019年的日本麻疹疫情非常嚴峻，而今年截至4月15日止，累計報告299例。疾管署副主任李佳琳說，日本約61%患者並未接種疫苗或接種史不明，分布以東京都、神奈川縣、鹿兒島縣、愛知縣、千葉縣、琦玉縣為多，且第15週單週新增56例確定病例，個案主要在東京都、神奈川縣。疾管署表示，旅遊疫情建議等級部分，日本、馬來西亞、美國及英國等34國列為第一級：注意(Watch)，提醒民眾遵守當地的一般預防措施。美洲部分，墨西哥疫情嚴峻至今逾1萬例，瓜地馬拉疫情上升報告逾3500例，美國報告逾1700例；歐洲英國累積報告逾400例。疾管署針對孟加拉、印尼、瓜地馬拉、墨西哥、越南及印度等11國發布旅遊疫情建議等級第二級：警示(Alert)，請民眾對當地採取加強防護。