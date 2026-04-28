我是廣告 請繼續往下閱讀

▲袁漠遙（右）這次要挑戰反差萌，李聞熙則刻意收起愛笑本性。（圖／有意思國際傳媒提供）

▲李雪（左）對這次跨足GL感到非常新鮮好玩，葉星辰坦言這是一場未知的挑戰。（圖／有意思國際傳媒提供）

▲炎亞綸（右二）為《她的唇，她的吻》投資方之一，當天也現身開鏡現場。（圖／有意思國際傳媒提供）

台灣角川首部小說影視化作品、備受矚目的GL影集《她的唇，她的吻》於4月25日正式開鏡，本劇由2025年入圍金鐘獎最具潛力新人的「女同新天菜」袁漠遙，攜手「帥甜系女神」李聞熙領銜主演，兩人不僅將在劇中展開一段扣人心弦的情感糾葛，更以極具反差的「酷甜組合」形象挑戰全新視聽美學，另一對女女組合則是李雪與葉星辰，兩人在劇中發展出一段不同於主線的情感體驗，此外，炎亞綸為該劇投資方之一，當天也現身開鏡現場。2025年入圍金鐘獎最具潛力新人的「女同新天菜」袁漠遙這次要挑戰「反差萌」，要演出與自己個性反差極大的「高能量」靈動角色，還被導演要求「越冷越熱」，用靈巧外在包裹冷靜內心；而「帥甜系女神」李聞熙則刻意收起愛笑本性，她採取「減法」演出的冷靜風格。袁漠遙和李聞熙為了培養默契，曾趁排練空檔私下出遊，並在山路上聯手救起一隻烏龜，李聞熙感性表示：「那種當下的直覺反應，就是我們默契的開始，救到生靈的共同感，也讓我們開始建立了很深的信任。」除了袁漠遙與李聞熙兩人間的強力火花，李雪與葉星辰組成的驚喜組合也備受期待，兩人此次在《她的唇，她的吻》中發展出一段不同於主線的情感體驗，李雪對這次跨足GL感到非常新鮮好玩，更在接觸劇本後形容這段關係有一種「心癢癢的浪漫」，還興奮表示這是一條「浪漫不失可愛」的線。面對首度出演GL題材，葉星辰坦言這是一場「未知的挑戰」，且幽默形容他們這段關係「剛開始像麻辣鍋一樣熱烈，後面則會變成巧克力鍋般的甜蜜濃郁。」這份從火辣到濃甜的化學反應，無疑為影集增添了更多層次的粉紅氛圍。另外，大浪娛樂集團總裁炎亞綸身為投資方之一，也現身開鏡並表示，非常看好「百合題材」的市場潛力，期許透過高品質的製作將台灣的「百合力」輸出海外。