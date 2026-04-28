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爭鮮：「線條小狗」聯名今開賣！絨毛公仔盲盒等周邊與餐點一覽

▲爭鮮「線條小狗」周邊商品12款來賣萌。（圖／記者蕭涵云攝）

▲絨毛公仔有3款頭套造型，除了炸蝦、狐狸造型的稻荷壽司，小平頭則是有料的茶碗蒸，好好笑。（圖／記者蕭涵云攝）

▲爭鮮「線條小狗」3色環保袋。（圖／記者蕭涵云攝）

▲爭鮮「線條小狗」3色冷水瓶。（圖／記者蕭涵云攝）

▲爭鮮「線條小狗」聯名餐點，還有汪汪輕乳酪蛋糕、汪汪歐姆蛋、草莓汪可可。（圖／記者蕭涵云攝）

▲爭鮮PLUS善導寺店實拍，裡裡外外滿滿線條小狗有夠可愛。（圖／記者蕭涵云攝）

壽司郎：「黑鮪魚大腹盛宴、九州新菜」4/29開吃！

▲壽司郎4月29日「黑鮪魚盛宴、九州美食巡禮」新菜開吃！（圖／壽司郎提供）

藏壽司：「金多蝦祭」母親節新菜！

▲藏壽司母親節限時7天開吃「金多蝦祭」新菜！（圖／藏壽司提供）

爭鮮迴轉壽司今（28）日聯名韓國「線條小狗（Maltese）」，白色馬爾濟斯Maltese與棕色黃金獵犬小金毛，盲盒絨毛公仔戴上稻荷壽司、鮮蝦與茶碗蒸造型頭套有夠萌，還有3色環保袋與3款冷水瓶，實用又可愛的周邊商品與附贈限定插卡的聯名餐點齊開賣。壽司郎明（29）日開吃「黑鮪魚大腹盛宴」與九州新菜；藏壽司則以「金多蝦祭」慰勞媽媽歡度母親節。狗派的朋友快衝！爭鮮迴轉壽司聯名韓國人氣療癒IP「線條小狗（Maltese）」，主角是白色馬爾濟斯Maltese、與棕色黃金獵犬小金毛，簡單線條勾勒的呆萌小狗CP，圈粉無數。爭鮮「線條小狗」4月28日（二）至6月8日（一），開吃3款聯名餐點皆附贈線條小狗限定插卡；12款周邊商品則分三波段開賣。凡加入爭鮮APP會員，且於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS門市單筆消費滿200 元，即可購買1個線條小狗聯名系列商品、單筆消費滿400元即可購買2個，依此類推（數量有限，售完為止）。蒜香炙燒和牛與鰈魚邊鰭，海陸雙重美味。鱈明太子玉子燒搭配新鮮鮭魚。蒜香漢堡排搭配起士與奶油乳酪醬。從門口、牆面到用餐空間全面換上線條小狗設計，期間限定主題店包括：爭鮮PLUS善導寺店、爭鮮PLUS蘆洲家樂福店、爭鮮PLUS淡新家樂福店、爭鮮PLUS桃園藝文店、爭鮮PLUS國光大買家店、爭鮮PLUS新營店、爭鮮PLUS崇學店、爭鮮迴轉壽司巨蛋店。壽司郎4月29日至5月31日，推出期間限定「黑鮪魚大腹盛宴 & 九州美食巡禮」，開吃肥美「地中海黑鮪魚大腹」70元、「黑鮪魚2種」130元一盤雙享大腹與中腹；「宮崎名物！鮮蝦生菜卷」50元、福岡鹹香「Yamaya明太子高菜海苔包」40元、一本釣「櫻島熔岩燒半生鰹魚」60元、「九州產竹筴魚&生鯖魚」60元、「大分名物！塔塔醬雞肉天烏龍麵」130元、「酥炸有明海產帶頭芝蝦」70元、「九州西瓜聖代」110元等新菜。藏壽司搶先預告，母親節開吃「金多蝦祭」期間限定新菜，5月5日至5月11日只有7天，豪蝦「花瀑蝦盛合」100元、霸疊「鮮蝦虎皮壽司卷」90元、3隻酥脆炸蝦高疊的「炸蝦天婦羅塔」90元、「青森扇貝佐明太鮭魚卵三貫」90元、「和風抹茶奶凍」100元等13款新菜。