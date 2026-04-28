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藍白今（28）日召開記者會，宣布新北市長初選結果，結果顯示由國民黨李四川順利出線，民眾黨黃國昌確定出局。黃國昌宣布，他在新莊的競選總部，未來除了會是民眾黨6位新北市議員參選人的聯合競選總部以外，也將是李四川的競選後援會，全力支持李四川選新北市長。黃國昌臉書發文表示，他感謝民眾黨所有的支持者與夥伴，在競選過程中溫暖的陪伴。「我想告訴大家，我們的努力沒有白費，雖然最終沒有能代表兩黨參選新北市長，但在對比式民調中，我們仍呈現了足夠的競爭力。這不是我一個人就可以辦到的，謝謝你們頂著艷陽和風雨、穿梭在新北市的大街小巷中，讓更多人認同台灣民眾黨、支持黃國昌。」黃國昌也感謝李四川和中國國民黨的支持者們，他們進行了一場高規格的君子之爭，希望能藉此讓台灣社會相信，政治上的競爭不是只有劍拔弩張，而是可以透過政見的闡述、理念的宣揚、價值的比拚，爭取人民的信賴與託付。黃國昌表示，距離年底11月28日的投票日還有214天，未來這段時間當中，李四川如果有什麼需要他幫忙的地方，請儘管跟他說，「我曾經說過，縱然最佳男主角不是我，我也一定會竭盡所能的輔選，這個承諾不會有任何的改變。」黃國昌也宣布，他的新莊競選總部，未來除了會是台灣民眾黨6位新北市議員參選人的聯合競選總部以外，也將是李四川的競選後援會，全力支持李四川選市長。黃國昌最後表示，能與市政經驗豐富的李四川競爭，是他的榮幸。「我也相信，我與川伯在這段期間中的彼此砥礪，將會成為台灣民眾黨和我未來最寶貴的經驗與資產。」