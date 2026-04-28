我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著年底九合一大選腳步逼近，藍白協商小組今（28）日共同召開記者會，正式宣布新北市長初選結果，由國民黨參選人李四川勝出，迎戰民進黨參選人蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌則確定出局。對此，前中廣董事長趙少康大讚，新北要的就是一個會做事的人，並強調這一戰不只是選人，更是決定新北要不要繼續往前走，而李四川就是答案。趙少康表示，新北這一戰，藍白經過這一陣子的整合協調，結果終於定調，李四川，正式成為藍白新北的最佳人選。自己其實很早就講過，新北幅員遼闊、偏鄉多，建設難度本來就高，不是喊幾句口號就能解決，需要的是一個懂工程、性格務實、真的能把事情做好的首長。「李四川，就是這樣的人，他不是最會講話的，但他最會解決問題。」趙少康提到，過去不論在新北、台北、高雄，從市場改建、交通改善，到都市更新，這些都是最困難、最複雜、最容易卡關的工作，但李四川都能迎刃而解，這就是能力。加上侯友宜市長這些年為新北打下的基礎，他相信李四川一定能延續下去，讓新北市政持續推進、不中斷。此外，趙少康也肯定黃國昌的氣度，這次參與協調初選，雖然沒有勝出，但選擇全力支持李四川。當然，接下來沒有太多時間可以等待，必須儘快進入選戰節奏。畢竟對手很會選舉，這一戰不會輕鬆。新北是全台人口最多的城市，治理難度最高，也最需要一個真正能扛責任、能解決問題的人。「我相信李四川已經準備好了。」趙少康強調，這一戰，不只是選人，更是決定新北要不要繼續往前走。選擇會做事的人，選擇讓城市前進的人，李四川就是答案。