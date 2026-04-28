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摩斯漢堡貴又慢？砸重本搶客回流5招：自動販賣機秒外帶

▲摩斯漢堡強化顧客點餐速度，全面增設自助點餐機，提升服務體驗。（圖／摩斯漢堡提供）

全台近300家直營門市持續改裝升級！將積極拓展車道新店型

▲摩斯漢堡新店型生技園區店。（圖／摩斯漢堡提供）

日本連鎖速食摩斯漢堡台灣母公司東元集團，去年首見本業虧損。摩斯漢堡向《NOWNEWS今日新聞》透露，2012年首創速食業數位訂餐系統MOS Order App、2015年摩斯網路商城整合線上與線下、2016年再推MIT自助點餐機Kiosk；更規畫外賣餐車行動POS系統及自助取餐櫃提升外帶取餐速度，預計2026年底逐步導入「自動販賣機」；目前全台近300家直營門市持續汰弱換強、改裝升級，還將積極拓展車道新店型，不惜砸重本也要搶客回流。摩斯漢堡自1991年由日本引進台灣，至今已邁入35週年。摩斯漢堡曾被消費者認為價格貴、出餐慢等問題，官方表示，在數位轉型方面，摩斯漢堡其實擁有許多業界創舉：◾️摩斯在速食業首創訂餐系統MOS Order App，逐步建構完整的數位服務生態。◾️因應消費型態轉變，成立摩斯網路商城，整合線上與線下通路。◾️推出速食業首台MIT自助點餐機（Kiosk），並持續優化支付體驗，從一代卡升級至二代卡，全面支援信用卡、悠遊卡、LINE Pay、街口支付等多元付款方式，大幅提升消費便利性。◾️門市推出「座位點餐服務」，減少顧客排隊與移動的不便；同時推出「MOS跨店取」功能，滿足消費者彈性取餐需求。為因應快速取餐趨勢，持續推廣MOS Order App預訂與即時取餐服務，並於全台209間門市導入Kiosk點餐設備，有效降低櫃檯壓力，提升點餐效率。◾️因應外送外帶訂單，全新規畫外賣餐車行動POS系統、叫號機制及自助取餐櫃，提升外帶流程效率與顧客取餐速度；未來更規劃推出摩斯自動販賣機，讓消費者可隨時隨地購買精選商品，進一步拓展銷售場景，預計今年底前逐步導入。摩斯漢堡逐步拓展至全台近300家直營門市，機場、高鐵、台鐵及國道服務站等交通樞紐、及各熱門商圈、校園都看得到。近年更積極發展車道型門市，並持續優化店型設計，在新商圈相繼開拓車道店鋪，官方表示，將營運超過15年的門市列為優先改裝對象，持續汰弱換強，逐步推動升級。上半年將陸續於信義商圈開設微風南山店、於逢甲商圈設立河南逢甲店，並完成新店公所店、高鐵桃園店及台中文心店之改裝換新。新一代店型如摩斯生技園區店，導入寬敞的自助點餐空間與優化外送等待動線，並結合清新綠化牆面設計，全面提升顧客體驗並展現永續發展概念；大巨蛋店則結合棒球場主題打造特色門市。