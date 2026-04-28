國民黨立委陳玉珍今（28）日在立法院質詢，她指出，目前金門用水約有近9成來自中國，若對岸突然中止供水，恐將造成嚴重缺水危機，因此要求政府說明海水淡化廠的建設進度。不過，當話題延伸至兩岸關係時，行政院長卓榮泰反問：「所以中國政府隨時會把水源關掉嗎？」孰料陳玉珍在提及「境外敵對勢力」時一度語塞，引發關注。

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陳玉珍在質詢中引用數據表示，金門對中國供水的依賴度，已由去年的8成提高至接近9成，風險持續升高。她警告，若對岸毫無預警「關閉水龍頭」，金門恐面臨斷水困境，因此要求中央加速推動海淡廠計畫，以降低外部依賴。

對此，卓榮泰回應，金門海水淡化廠的推動須由中央與地方共同合作，在完成可行性評估後才能正式啟動。他說明，規劃目標是以興建每日可產3萬噸水量的海淡設施，並強調相關政策將以國家安全為優先考量，確保地方具備穩定且自主的供水能力。

陳玉珍則進一步表示，若政府已經支持相關方向，就應加快腳步推動政策，「不然中國明天關水龍頭，關1個月，金門就沒水用了。」卓榮泰當場追問：「所以委員的意思是，中國政府隨時會把水源關掉嗎？」

陳玉珍引用兵法「無恃其不來，恃吾有以待之」作為回應，但接著卻一度結巴地說：「你把它定位為敵…你把它…我沒有這樣講，但如果你把它定位為境外敵對勢力，我們就要做更多準備，地方本來就應該自給自足！」卓榮泰則強調，若一個政權無法將人民生計置於優先，「那不值得你這麼對他有信心」。

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林翊涵編輯記者

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