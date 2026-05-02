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▲《之後的我們》是文佳煐跨足電影圈的第一個作品。（圖／文佳煐IG@m_kayoung）

▲孫藝真去年靠《徵人啟弒》獲得青龍電影獎影后，本次再戰百想藝術大賞有望再報影后大賞回家。（圖／IG@baeksang.official）

百想藝術大賞為韓國影視圈年度盛事，而2026年電影部門最佳女主角競爭更被外界形容為「死亡之組」，今年入圍者包括高我星《孔雀舞曲》、文佳煐《之後的我們》、孫藝真《徵人啟弒》、李慧英《聖母殺手》以及韓藝璃《春夜》，從資深戲骨到新生代代表同場較勁，每位演員都以截然不同的角色魅力掀起討論。高我星在《孔雀舞曲》中飾演一位長期遭到容貌歧視的女性，因此沒有自信，她在選擇工作時盡量不拋頭露面，選擇了在地下室的倉庫工作，習慣低著頭走路，也不敢和他人直視，以細膩情緒層次詮釋角色的孤獨與掙扎，她將角色從壓抑到逐步綻放的轉變演得極具說服力，也讓觀眾再次見識到她一向穩健的演技實力。《之後的我們》由知名電影《82年生的金智英》同導演金到映拍攝，電影改編自劉若英《之後的我們》電影，故事講述一對分道揚鑣後的情侶，十年後再次意外相見，本次電影為文佳煐第一部大螢幕作品，她飾演一位在首爾辛苦發展的大學生，為了自己的夢想努力存活在社群上，她成功展現角色在成長過程中的迷惘、心碎與成熟，讓許多觀眾也沉浸在劇中角色的感情中。電影《徵人啟弒》是孫藝真在結婚生子後，睽違7年回歸大銀幕的作品，她在電影中飾演一位積極守護家人的妻子「美莉」，遊走在冷靜與瘋狂邊界之間，在老公突然失業的狀況下挑起了保護全家人的責任，顛覆過往浪漫女神形象。《聖母殺手》改編自同名小說，李慧英在片中飾演一位60多歲的職業殺手，外表冷靜寡言，行事俐落果斷，數十年來以自己的方式懲治惡人，雖然看似無情，但內心藏有傷痕與溫柔，也在歲月流逝中面對體力下降與存在價值的危機，李慧英以沉穩氣場與細膩演技，成功塑造出少見的高齡女性動作英雄形象，也成為了本次得獎的熱門候選之一。韓藝璃在《春夜》片中飾演國文老師「英景」，在婚姻破裂後失去孩子，人生跌入谷底，逐漸染上酒癮；另一名男子「秀煥」則因事業失敗、負債累累又飽受疾病折磨，兩個被生活擊倒的人，在朋友婚禮上偶然相遇，彼此理解傷口，展開一段沉默卻深刻的情感連結，電影以冷冽寫實的鏡頭，描繪失落者如何在絕望中尋找微弱希望，韓藝璃透過細膩演技，呈現角色對人生的疲憊與對溫暖仍存的一絲渴望，是一個悲傷卻充滿力量的女性形象。今年百想藝術大賞電影影后之爭，可說沒有明顯弱者，無論是轉型成功的中生代演員，還是氣場驚人的資深前輩，全都拿出代表作迎戰，最終獎落誰家，也讓觀眾格外期待揭曉時刻，第62屆百想藝術大賞將在5月8日晚間，台灣時間6點50分於首爾COEX D HAL盛大舉行。