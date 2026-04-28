35歲台美混血男星周厚安今（28）日偕洪都拉斯、黃姵嘉、施名帥出席客家電視台實境節目《啊喔！最Kiang駐村小隊》宣傳記者會，聊起去年5月和圈外女友結婚，怎料隔月就錄製該節目，「剛結婚不到1個月就和老婆分開1個月」，施名帥爆料，盛情難卻的周厚安天天和老婆講電話，因體力消耗殆盡，偶時情緒失控、講話不耐發脾氣，周厚安下秒才趕緊道歉；至於曾放話今年要升孩子，他也羞澀回答進度：「小孩該來了就會來了，有消息會跟大家說，謝謝關心！」

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▲周厚安（如圖）出席《啊喔！最Kiang駐村小隊》記者會。（圖／記者黃聖凱攝影）
▲周厚安（如圖）出席《啊喔！最Kiang駐村小隊》記者會。（圖／記者黃聖凱攝影）
周厚安結婚不到1個月就分居！情緒失控罵老婆

周厚安今稍早出席《啊喔！最Kiang駐村小隊》，一身工作服率性又帥氣，受訪聊起因錄製節目離家1個月，過程內心受盡煎熬，天天回到房間都跟老婆講電話，「能夠聽到她的聲音，就好像心靈暫時回家一下，才會放鬆下來。」

周厚安在外耗盡體力，致使情緒不穩，幾次講電話不慎對老婆發脾氣，在隔壁房的施名帥爆料：「那天他太累，對他老婆講話脾氣不好，他有跟我分享，因為我也在跟我老婆講電話」，此話一出笑翻眾人，足見2位人夫相思之情。

周厚安結婚1年多，去年8月被關心生孩子規劃，放話生3個小孩，最快會於今年迎子，今他再度被關心進度，周厚安先是大笑幾聲，後羞澀地說，「小孩該來了就會來了，有消息會跟大家說，謝謝關心！」表示有積極做人ING。

▲周厚安娶回華人女友，朝人生目標前進一大步，令人欣慰又開心。（圖／翻攝自周厚安IG）
▲周厚安娶回華人女友，朝人生目標前進一大步，令人欣慰又開心。（圖／翻攝自周厚安IG）
周厚安2014年起在台灣發展，2022年前與穩定交往7年的外國女友分手，一度產生離開傷心地的念頭，不過回顧自己這期間在台灣打拚的歷程，他笑說頭都洗一半了，無法為愛拋棄這些努力的成果，毅然決然繼續努力至今。

事實上，周厚安一向對於私生活非常保護，由於爸爸是華人世界近乎知曉的周華健，曾跟爸爸說要交外國女友，是因為外國女生才不知道周華健是誰，怎料緣分來得如此巧妙，最終還是娶了華人為妻，2人期盼愛的結晶誕生。

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黃聖凱編輯記者

嗨，我是黃聖凱，一名以文字為志業的新聞工作者。目前任職NOWNEWS今日新聞娛樂中心記者。

成長於單親家庭，使我養成獨立、堅毅與敏銳觀察力的特質，也培養出真誠、善解人意的感知力。

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