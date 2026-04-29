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▲唐藝昕曾在《後宮甄嬛傳》中飾演祺貴人。（圖／微博@仿生媛）

中國節目《乘風2026》（浪姐7）播出後話題不斷，而在近日的二公（二次公演）中，曾出演《後宮甄嬛傳》祺嬪、祺貴人的唐藝昕，繼一公的〈心願便利貼〉大走音後，這次與何宣林、淡淡、陳凱琳組隊演唱《BonBon Girls》再度翻車。有網友還引用《後宮甄嬛傳》的名台詞，替她喊：「臣妾做不到啊。」直接讓大家笑翻。唐藝昕在近日的二公中，與何宣林、淡淡、陳凱琳組隊演唱希林娜依·高的歌曲《BonBon Girls》。不料她這次再度大走音，還因部分歌詞的節奏太快，而口齒不清，被網友調侃為「燙嘴咒語」。除此之外，還有網友單獨剪輯出唐藝昕的畫面，引用《後宮甄嬛傳》的台詞，「臣妾若有半句走音，便叫五雷轟頂，永不超生！」還不忘替她喊：「臣妾做不到啊。」不過網友們也大讚唐藝昕的高顏值，認為靜音看時，有種看韓國音樂節目打歌的感覺，並用《後宮甄嬛傳》皇后對她的評價，「祺貴人愚蠢但實在美麗。」直接讓全網笑瘋直呼：「真的美，但真的不能唱」、「你把音樂關掉會覺得這個舞台好像很猛」、「皇上～祺貴人又走音了，請您過來瞧一瞧」、「祺貴人唱的我心慌慌。」事實上，這已經不是唐藝昕在本季《乘風2026》中，首次因走音引發話題。早在一公時，她與李小冉、王濛組隊演唱〈心願便利貼〉，幾人雖然穿著甜美，舞台特效也非常華麗，但李小冉一開口就瞬間嚇壞觀眾，之後整首歌更是慘不忍睹。不料這次二公，唐藝昕再度因歌唱實力被討論，還有網友直接點名原唱希林娜依·高，她也大方回應，直呼是歌詞燙嘴，不怪演唱者，間接承認歌曲原版的難度就偏高。