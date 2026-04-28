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▲小北百貨副總經理張書賓出席，小北百貨32週年慶記者會。（圖／記者鍾怡婷攝）

塑膠袋供應緊張延燒！受中東戰事影響，塑膠原料供應吃緊，連帶衝擊下游生產，日前政府擴大產能專案生產塑膠袋，並協調小北百貨及振宇五金通路業者維持穩定供貨。不過今（28）日小北百貨副總張書賓今（28）日表示，門市上週起已實施塑膠袋限購，主要防止民眾預期性囤貨。小北百貨副總張書賓表示，目前門市塑膠袋供貨仍屬正常，不過自上週起已實施限購措施，每人限購兩袋，主要是擔心民眾因預期心理而出現搶購、囤貨情況，「我們配合穩定物價，希望讓大家都買得到」。他進一步指出，現階段供應較為吃緊的族群主要是店家與攤商等有大量需求的進貨端，一般民眾購買並無問題，供貨仍算充足，無須過度擔憂。至於塑膠袋以外的其他塑膠製品是否有漲價趨勢，張書賓也坦言，確實有接獲部分廠商提出調漲價格的訊息，不過小北百貨目前仍傾向維持原價販售，以穩定民生必需品價格為優先考量。受到中東戰事影響，塑膠原料供應受限，連帶衝擊下游製品生產，市場已出現供應緊張與價格上揚情形。經濟部自4月起推動塑膠袋平價專案，配合中油四輕於4月1日提前運作、增加乙烯產能，由中油與國內業者完成5000噸平價原料簽約，提供聚乙烯給加工業者，預計可增加約12.5億個塑膠袋供應，並將供貨至各大通路、商圈及市場，預計本週起陸續鋪貨。經濟部指出，首批盤點全國350處商圈中有27處、1,033處市場中有7處提出缺貨調度需求，目前已全數完成協調處理。