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藍白今（28）日召開記者會，宣布新北市長初選結果，結果顯示國民黨李四川順利出線，黃國昌確定出局。而李四川被問及是否邀請黃加入競選團隊，回應表示黃必須全國輔選為由四兩撥千斤，對此媒體人羅友志表示，畢竟李四川團隊目前是侯朱共治，黃國昌DNA不合，肯定會出現負面效應，認為李四川這樣解套理由正當、四兩撥千斤，非常聰明。藍白合民調結果出爐，由國民黨李四川出線，對此羅友志表示，雖然這場民調本身就是「過場」，但是下一份「川慧民調」，一定會反應在藍白合整合成功上。李四川跟黃國昌選在同一個空間揭曉答案，本身就是藍白合強心針，起手式就是利多。羅友志提到，李四川迴避「黃國昌加入競選團隊」問題，畢竟川團隊目前是侯朱共治，黃國昌DNA不合，肯定會出現負面效應，這樣解套理由正當、四兩撥千斤，非常聰明。羅友志說，黃國昌表現更厲害，除了巧妙幫川團隊化解尷尬，也向新北國民黨團釋出善意，未來民眾黨新北小雞，除了「黃國昌全國輔選」之外，還多了一拖拉庫的藍營明星讚聲的可能性，士氣大振，也證明足夠競爭力，幫自己輸的不難看，做了最佳註解，確實成績也不差，以民眾黨近來風雨飄搖的氣氛中，黃國昌「不差的能量」，無疑是一股火苗。羅友志提到，黃國昌還把新莊競選總部設定為民眾黨市議員聯合總部，處處為小雞著想，這股溫暖，也讓前主席柯文哲給黨員不夠全面支持基層的印象，注入新的氛圍。而新莊競總還是「李四川後援會」，要全力輔選李四川，認為這實在太高段。最後羅友志說，黃國昌暨跟鄭麗文同台「藍白合」之後，第二次讓「在野同心」塗深加厚，看來黃國昌已有民眾黨真正黨主席的態樣出現，對民眾黨來說，這一次沒贏，反而得到不少贏回來的本錢，「誰說退不是進？」蘇巧慧能量一樣不容小覷，新北戰場看來沒有想像的悶，至少比沈伯洋打算硬纏蔣萬安動漫梗，好看多了。