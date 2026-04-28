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▲氣象署指出，本周台灣氣溫日夜溫差大，白天飆破30度，早晚只有20度上下。（圖／中央氣象署）

▲氣象署提及，周五鋒面遠離，全台各地回到多雲到晴，周日新一波鋒面接近，南部有短暫陣雨。（圖／中央氣象署）

中央氣象署預報員黃恩鴻指出，穩定天氣即將轉變，明（29）日起鋒面南下、東北季風增強，中午過後全台降雨機率明顯提高，尤其中部以北有局部大雨發生機率，這波降雨延續至周四（4月30日），周五（5月1日）勞動節鋒面遠離，各地可望回到多雲到晴，不過周日（5月3日）又有新一波鋒面逼近，天氣再度轉趨不穩。黃恩鴻說明，鋒面明天將抵達台灣上空，各地將轉為短暫陣雨或雷雨天氣，尤其是中部以北及南部山區須留意短延時強降雨。即使周四鋒面逐漸通過，水氣仍偏多，全台仍維持降雨機率高的不穩定型態。至於勞動節連假天氣，黃恩鴻表示，周五鋒面遠離後，各地恢復多雲到晴，僅花東與中南部山區午後有零星降雨；周六水氣略增，大台北、宜花及山區有午後雷陣雨機率；周日隨新一波鋒面接近，南部將出現短暫陣雨，其餘地區午後雷雨機率也提高。氣溫方面，他補充，隨降雨開始，北台灣氣溫將逐步下滑，明晚至周四體感最為涼爽，北部高溫約22度，中部及花蓮約24度，各地低溫約18至20度；待周五東北季風減弱後，氣溫回升，周六白天高溫可再回到30度左右。