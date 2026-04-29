LINE會員制「LINE Premium」日前在台灣陸續開放，同步提供一個月免費試用，不少人應該也搶先體驗了將近30天的會員資格，但要提醒如果之後沒有要繼續付費一定要記得手動進到系統內取消，且不只要在LINE內頁取消，還要進到App Store或Google Play取消訂閱，才不會繼續被扣165元。
LINE Premium是什麼？
LINE Premium是LINE在台推出的付費會員制，主打進階通訊功能與會員專屬優惠。LINE官方表示，LINE Premium共推出10項會員專屬福利，包含「進階備份」、「相簿升級」、「無痕收回」、「應用程式字型」與「應用程式圖示」等功能。
LINE Premium費用是多少？
LINE Premium目前在台灣提供每月165元的訂閱方案。每位用戶首次訂閱可享有首月免費試用，但若同一個Google或Apple帳號曾訂閱過LINE Premium，則無法再次享有免費試用。
如何確認是否有訂閱LINE Premium？
用戶可先從LINE App內查看自己的會員狀態，確認是否已加入LINE Premium。會員確認步驟：開啟LINE App左下角「主頁」→點選右上角「設定」齒輪圖示→進入「LINE Premium」，查看是否出現「我的LINE Premium」或「會員資訊」，若可看到會員有效期限、自動續約日或方案資訊，代表帳號已啟用LINE Premium會員服務。
LINE Premium如何取消？取消步驟一次看
若試用期過後不想繼續使用LINE Premium，需要在自動續約日前至少24小時完成取消，LINE官方提醒，若未在自動續約日前至少24小時取消完畢，系統將自動續訂；即使取消時會員資格尚未到期，剩餘期間費用也無法退費。LINE官方提供的取消路徑如下：
1.開啟LINE App進入「主頁」，點選右上角「設定」齒輪圖示
2.點選「LINE Premium」進入「會員資訊」，點選畫面下方的「取消方案」
3.畫面跳轉到App Store或Google Play商店的設定頁面辦理取消訂閱。
確認是否取消成功
用戶除了在LINE App內查看會員資訊，也應同步檢查手機系統的訂閱管理頁面，確認LINE Premium是否仍列在有效訂閱中。
iPhone用戶檢查方式：開啟iPhone「設定」→點選最上方Apple ID姓名→進入「訂閱項目」查看是否有「LINE Premium」，若仍顯示有效訂閱，點選取消訂閱
Android用戶檢查方式：開啟Google Play商店→點選右上角個人帳號圖示→進入「付款與訂閱」→點選「訂閱」查看是否有「LINE Premium」若仍顯示有效訂閱，點選後取消訂閱。
如何檢查有沒有取消成功？
取消完成後，在有效期限結束前仍可繼續使用LINE Premium會員專屬功能，因此可以從兩個地方再次確認：
第一，在LINE App內查看「會員資訊」。LINE官方說明，若已取消完成，「會員資訊」內的有效期限欄會顯示解約完成的日期。
第二，到App Store或Google Play的訂閱管理頁面查看。若iPhone訂閱頁面顯示「到期日」而不是「續訂日」，或Android訂閱頁面顯示已取消、到期後不再續訂，通常代表已完成取消。
取消LINE 會員資格後資料會被刪除！
會員資格到期後，功能與資料也會受影響，LINE官方說明，會員期間上傳至相簿的影片，會在有效期限30天後刪除，原始畫質照片會變為一般畫質；儲存在進階備份內的資料，也會在有效期限30天後全數刪除。不過，若在資料保留期間內重新加入LINE Premium，進階備份內的資料仍可繼續使用。
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LINE Premium是LINE在台推出的付費會員制，主打進階通訊功能與會員專屬優惠。LINE官方表示，LINE Premium共推出10項會員專屬福利，包含「進階備份」、「相簿升級」、「無痕收回」、「應用程式字型」與「應用程式圖示」等功能。
LINE Premium費用是多少？
LINE Premium目前在台灣提供每月165元的訂閱方案。每位用戶首次訂閱可享有首月免費試用，但若同一個Google或Apple帳號曾訂閱過LINE Premium，則無法再次享有免費試用。
如何確認是否有訂閱LINE Premium？
用戶可先從LINE App內查看自己的會員狀態，確認是否已加入LINE Premium。會員確認步驟：開啟LINE App左下角「主頁」→點選右上角「設定」齒輪圖示→進入「LINE Premium」，查看是否出現「我的LINE Premium」或「會員資訊」，若可看到會員有效期限、自動續約日或方案資訊，代表帳號已啟用LINE Premium會員服務。
若試用期過後不想繼續使用LINE Premium，需要在自動續約日前至少24小時完成取消，LINE官方提醒，若未在自動續約日前至少24小時取消完畢，系統將自動續訂；即使取消時會員資格尚未到期，剩餘期間費用也無法退費。LINE官方提供的取消路徑如下：
1.開啟LINE App進入「主頁」，點選右上角「設定」齒輪圖示
2.點選「LINE Premium」進入「會員資訊」，點選畫面下方的「取消方案」
3.畫面跳轉到App Store或Google Play商店的設定頁面辦理取消訂閱。
確認是否取消成功
用戶除了在LINE App內查看會員資訊，也應同步檢查手機系統的訂閱管理頁面，確認LINE Premium是否仍列在有效訂閱中。
iPhone用戶檢查方式：開啟iPhone「設定」→點選最上方Apple ID姓名→進入「訂閱項目」查看是否有「LINE Premium」，若仍顯示有效訂閱，點選取消訂閱
Android用戶檢查方式：開啟Google Play商店→點選右上角個人帳號圖示→進入「付款與訂閱」→點選「訂閱」查看是否有「LINE Premium」若仍顯示有效訂閱，點選後取消訂閱。
如何檢查有沒有取消成功？
取消完成後，在有效期限結束前仍可繼續使用LINE Premium會員專屬功能，因此可以從兩個地方再次確認：
第一，在LINE App內查看「會員資訊」。LINE官方說明，若已取消完成，「會員資訊」內的有效期限欄會顯示解約完成的日期。
第二，到App Store或Google Play的訂閱管理頁面查看。若iPhone訂閱頁面顯示「到期日」而不是「續訂日」，或Android訂閱頁面顯示已取消、到期後不再續訂，通常代表已完成取消。
取消LINE 會員資格後資料會被刪除！
會員資格到期後，功能與資料也會受影響，LINE官方說明，會員期間上傳至相簿的影片，會在有效期限30天後刪除，原始畫質照片會變為一般畫質；儲存在進階備份內的資料，也會在有效期限30天後全數刪除。不過，若在資料保留期間內重新加入LINE Premium，進階備份內的資料仍可繼續使用。