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藍白兩黨今（28）日共同召開記者會，宣布新北市長初選結果，結果顯示國民黨李四川順利出線，將正式迎戰民進黨參選人蘇巧慧，而民眾黨主席黃國昌則確定出局。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌狠酸，血流成河，黃國昌和柯文的網內互打開始，承認阿北領導的民眾黨「沒有中心思想」，就是在「收編地方勢力」。黃國昌在昨晚的直播中，透露收到一名黨員的來訊，讓他看了很感動，黃突然嘆了一口氣，接著唸出其中內容：「民眾黨不要再用到處收編的方式，要發展中心思想，慢慢從自家青年軍、幕僚培養出人才。不要隨便收編地方政治勢力，人家看你順風的時候加入，那遇到逆境的時候就退黨，順便還拿前黨員的身分到民進黨領工吃香喝辣」。黃國昌認為，該名黨員講得非常有道理，下秒接著說：「沒錯，這就是我現在在幹的事情！」同時他也強調，台灣民眾黨值得更好的人才，一定會推更好的人才在地方幫民眾發聲，並表明自己不會屈服地方派系的威脅，更送上一句：「省省吧！我連你的名字都不想提！」張育萌則是語帶諷刺表示，柯文哲2年前才說：「把私人的簡訊念出來，這是名嘴跟側翼在做的事。」結果黃國昌不僅唸出黨員來訊內容，還一副很帥的樣子說：「這就是我現在在做的事。」他質疑，這等於是承認，從創黨以來，阿北領導的民眾黨「沒有中心思想」，就是在「收編地方勢力」，由黃國昌這位職業關燈手，親口證實民眾黨本來是「資源回收黨」？